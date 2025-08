Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Thiaw nel mirino del Newcastle 5 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ACCORDO RAGGIUNTO PER JASHARI

Il tormentone di calciomercato relativo all’arrivo di Ardon Jashari al Milan sembra essere ormai giunto alla sua conclusione. Nelle ultime ore infatti i rossoneri avrebbero raggiunto l’intesa con il Club Brugge per il trasferimento del calciatore dopo una lunga trattativa durata alcune settimane a causa della resistenza posta dal club prorpietario del cartellino dello svizzero.

Il centrocampista è atteso a Milano già nella serata odierna di martedì 5 agosto, quando finalmente potrà iniziare a vivere la sua nuova avventura italiana in attesa di svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto vero e proprio. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, il trasferimento di Jashari al Milan dal Bruges rappresenta l’affare più importante a livello economico nella storia del calcio belga.

La proposta da 34 milioni di euro più tre di bonus presentata dai lombardi, che hanno effettuato l’ennesimo rilancio, è stata accettata dai nerazzurri che hanno così allo stesso tempo soddisfatto la volontà del loro giocatore. Lo stesso Jashari non aveva appunto nascosto il suo desiderio di sposare la causa milanista e non è stato convocato per l’impegno nei preliminari di Champions League in programma mercoledì 6 agosto contro il Salisburgo.

Il Milan va così ad aggiungere un nuovo importante tassello al centrocampo della prima squadra che sarà allenata da mister Massimiliano Allegri dopo aver già accolto Samuele Ricci, prelevato dal Torino, ed il trentanovenne Pallone d’Oro 2018 Luka Modric, arrivato invece a parametro zero dal Real Madrid e presentato ufficialmente nei giorni scorsi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL NEWCASTLE SU THIAW

Il Milan deve però anche prestare attenzione ai possibili assalti degli altri club ai suoi campioni in fase di calciomercato. Già a giugno il Chelsea aveva provato ad accaparrarsi Mike Maignan per il Mondiale per Club 2025 ma i lombardi hanno ritenuto incedibile il calciatore, convinto a sua volta nel rimanere a Milano come da contratto in essere.

Chi potrebbe invece fare le valigie se la società non sarà convinta a blindarlo è Malick Thiaw, legato al Milan fino a giugno del 2027. Nelle ultime ore il Newcastle sembra essersi fatto seriamente avanti per provare ad aggiudicarselo sebbene non sia ancora stata presentata un’offerta ufficiale vera e propria. Lo stesso Thiaw potrebbe impuntarsi nel rifiutare la destinazione inglese dopo aver già respinto l’interesse del Como.