CALCIOMERCATO MILAN, AGGIORNAMENTI SU JASHARI

Il calciomercato Milan continua a spingere per Jashari. Il calciatore del Club Brugge aveva smesso di allenarsi poiché non voleva rischiare di farsi male o avere ricadute in vista del suo ipotetico trasferimento in rossonero.

La società belga aveva permesso al giocatore questo modus operandi, consapevole di non poter forzare la mano circa la permanenza a tutti i costi del talento. Al tempo stesso però continua a mancare la cifra richiesta dai nerazzurri.

Il Brugge è stato chiarissimo con 40 milioni di euro per dare il via libera al trasferimento in Italia. Il Milan però vuole approfittare della volontà del calciatore per far passare il tempo e abbassare il prezzo, avvicinandosi a 30 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN, PUBILL SCARTATO?

Il calciomercato Milan continua a cercare l’interprete della fascia destra. Se a sinistra la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal è stata prontamente sostituita da Estupinan del Brighton, per l’altro lato c’è ancora da lavorare.

Il Milan, con il consenso dell’Almeria, ha fatto svolgere le visite mediche a Pubill per confermare il suo stato di salute poiché l’anno scorso l’Atalanta lo ha scartato dopo i controlli medici. I rossoneri però potrebbe cambiare obiettivo.

Il nome che ora sale è Guela Doué dello Strasburgo: il fratello della stella del PSG potrebbe essere la vera priorità del Milan per rinforzare la zona destra del campo. Saranno dunque giorni decisivi per capire chi sarà il prediletto.