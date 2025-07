Calciomercato Milan news: Jashari rompe col Bruges e vuole solo i rossoneri, per la fascia sinistra piace Estupinan (oggi venerdì 18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: JASHARI ROMPE CON IL BRUGES

Un nome forte per il calciomercato Milan è sempre quello di Ardon Jashari e oggi, venerdì 18 luglio 2025, la Gazzetta dello Sport scrive di una rottura tra il calciatore e la sua attuale società, il Bruges, con l’obiettivo di trasferirsi in rossonero, perché Jashari vorrebbe solo il Milan ed è sicuro che il Bruges lo accontenterà, secondo la ricostruzione del quotidiano rosa.

Calciomercato Milan News/ Vlahovic, Allegri insiste per l'attaccante. Pobega verso Bologna (18 luglio 2025)

I segnali della rottura con il Bruges ci sono tutto: Jashari aveva disertato una settimana fa la presentazione della squadra e ieri non ha posato per la foto ufficiale. Verrebbe da fare una riflessione sulla professionalità dei calciatori in frangenti come questi, perché sono comunque professionisti regolarmente pagati, ma in questa sede è la sostanza che ci interessa, cioè la forte volontà di Ardon Jashari di trasferirsi al Milan.

Calciomercato Milan News/ Si può sbloccare il terzino destro, c'è un profilo perfetto! (oggi 17 luglio 2025)

Insomma, nessuna intenzione di ricucire, i messaggi sono chiari da parte dello svizzero di evidenti origini balcaniche. Il classe 2002 ha fatto la propria scelta e di questa posizione del calciatore può farsi forte il calciomercato Milan nelle trattative in corso con la società belga. Per il Bruges la proposta è di 32,5 milioni più 2 di bonus, sarebbe il record per una cessione del campionato belga battendo curiosamente proprio la cessione di De Ketelaere allo stesso Milan.

Jashari nel frattempo si allena a parte, ormai non c’è più tempo per partecipare alla tournée rossonera in Asia e Australia, l’obiettivo potrebbe essere a Milanello il 4 o 5 agosto, in pratica insieme a Modric e Gimenez. Il Milan lo aspetta perché naturalmente apprezza un giocatore che si è esposto in maniera così chiara in favore di un futuro al Diavolo, c’è ottimismo sull’epilogo…

Calciomercato Milan News/ Mateta o Vlahovic ma solo dopo i terzini, inserimento per Wesley (17 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ESTUPINAN A SINISTRA

In difesa il calciomercato Milan ha invece come priorità un rafforzamento nel settore dei terzini, in particolare a sinistra dove naturalmente pesa parecchio l’addio di Theo Hernandez. Non mancano i potenziali obiettivi anche a destra, fra i quali citiamo Pubill dell’Almeria e Guéla Doué dello Strasburgo, ma il nome più caldo è sulla corsia mancina e parliamo di Pervis Estupinan, ecuadoriano classe 1998 che attualmente gioca in Inghilterra con la maglia del Brighton, al quale il Milan ha inviato una prima proposta da 12 milioni per iniziare a sondare il terreno.

Di certo il Brighton chiede di più, per cui saranno necessari ulteriori aggiornamenti se il Milan vorrà affondare il colpo per Estupinan, però è sempre un passo molto significativo quando si passa dal generico interessamento a una vera e proporrà offerta avanzata alla squadra di appartenenza. Il Brighton ha acquistato proprio come terzino sinistro De Cuyper, quindi Estupinan di fronte a un’offerta congrua potrà partite e in una intervista concessa in patria ha dichiarato di voler “crescere nella mia carriera”. Gli inglesi sperano di ottenere circa 20 milioni di euro, il Milan non vorrebbe salire così tanto: staremo a vedere…