Ardon Jashari e Christos Mouzakitis gli obiettivi del calciomercato Milan in caso salti la trattativa per Xhaka

Calciomercato Milan News: i centrocampisti preferiti da Igli Tare

Il calciomercato Milan è uno dei più attivi fino a questo momento e il motivo è il cercare di dare a Massimiliano Allegri una squadra che rispecchi al meglio le sue necessità e che possa competere per tornare a giocare la Champions League dopo il prossimo anno.

Calciomercato Roma News/ Sfumano (forse) due obiettivi, c'è un giocatore in uscita (oggi 24 giugno 2025)

Mentre si stanno concludendo trattative in uscita Igli Tare deve ancora rimpiazzare la cessione di Reijnders che ha portato una grossa cifra nelle tasche dei rossoneri ma che non verrà impiegata nella sua totalità, il nuovo tecnico però ha chiesto almeno due giocatori a centrocampo, almeno uno dei quali possa prendere in mano le redini del gioco.

Calciomercato Inter News/ Taremi può partire, Esposito e Carboni completano l’attacco (24 giugno 2025)

Il primo dei due acquisti dovrebbe già essere stato completato e si dovrebbe trattare di Luka Modric, che però potrà essere ufficializzato solo dopo la fine del Mondiale per Club e quindi del suo rapporto con il Real Madrid, per la sua età avanzata però non può garantire una disponibilità completa per tutti i 90 minuti di tutte le partite.

Per questo Tare insieme al croato ha provato a portare in rossonero lo svizzero Granit Xhaka, il direttore sportivo ha ottenuto la disponibilità del giocatore ma le richieste che fa il Bayer Leverkusen sono troppo alte e alla fine potrebbe saltare il suo arrivo a Milano.

Calciomercato Juventus News/ Mbangula e Weah direzione Nottingham, accelerazione per David (24 giugno 2025)

Calciomercato Milan News: Ardon Jashari e Christos Mouzakitis le trattative aperte

Al posto di Xhaka il calciomercato Milan ha scelto di provare ad acquistare il ventiduenne centrocampista svizzero del Club Brugge Ardon Jashari, quest’anno ha giocato 25 partite nella Jupiler Pro League nella quale è riuscito a fornire 4 assist e realizzare 2 gol ma soprattutto ha dato ordine al gioco della squadra nerazzurra, il prezzo fatto dai belgi è di 40 milioni ma i rossoneri proveranno a strapparlo per una cifra inferiore, possibilmente non superiore ai 35 milioni bonus compresi. In caso di suo arrivo ci sarà poi da capire la situazione di Bennacer che Allegri vorrebbe trattenere ma che piace molto a Pioli e alla Fiorentina.

Infine c’è un ultimo obiettivo per il centrocampo rossonero che corrisponde ad un profilo molto giovane ma che già interessa a molte squadre importanti in giro per l’Europa, Christos Mouzakitis, classe 2006 greco che veste la maglia dell’Olympiacos con cui ha esordito quest’anno e alla fine dell’anno ha giocato 38 partite riuscendo anche a contribuire con 2 gol e 5 assist. Il prezzo è intorno ai 20 milioni ma se il Milan dovesse essere davvero interessato dovrebbe velocizzare le trattative visto l’interesse di squadre come Atletico Madrid o Borussia Dortmund che hanno un maggior potere economico.