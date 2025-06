CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JASHARI E JAVI GUERRA NEL MEZZO

Il calciomercato Milan si sta sviluppando su più fronti dopo l’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico livornese è dunque tornato sulla panchina dei lombardi con cui aveva già vinto uno Scudetto con l’intenzione di riportare i rossoneri ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa ma le zone del campo in cui serve un aggiustamento sono diverse.

Calciomercato Milan News / Allegri vuole Rabiot, si pensa ad uno scambio (12 Giugno 2025)

Uno dei reparti da sistemare con maggior urgenza è senza dubbio il centrocampo, come testimoniato pure dalle più recenti indiscrezioni di mercato. Uno dei nomi più caldi in questo senso per il Diavolo sembrava essere quello di Adrien Rabiot, ex juventino adesso all’Olympique Marsiglia che stando ai rumors non lascerà però tanto presto. Il transalpino è un elemento difficile da trattare anche per i costi dell’operazione e dovrebbe quindi rimanere agli ordini di mister De Zerbi piuttosto che ritrovare Allegri.

Calciomercato Milan News/ Zinchenko il post Theo Hernandez, Modric arriva dopo il Mondiale (12 giugno 2025)

Nelle scorse ore sta invece prendendo quota il profilo di Javi Guerra, sotto contratto con il Valencia ed ora impegnato nell’Europeo Under 21 con la Nazionale spagnola. Protagonista con tre reti ed altrettanti assist in trentotto presenze raccolte nella passata stagione, il classe 2003 sarebbe un colpo in prospettiva più che una vera e propria alternativa al trentenne Rabiot, pupillo dell’allenatore toscano.

Un altro che potrebbe fare al caso del Milan e per il quale i dirigenti dovrebbero avere proprio un incontro nella giornata odierna è Ardon Jashari, ventiduenne sotto contratto con il Club Bruges fino al 2029. Lo svizzero ha siglato 4 gol e 6 assist in addirittura cinquantadue apparizioni stagionali con i nerazzurri che chiederebbero non meno di 20 milioin di euro per convinceri a liberarlo. L’intenzione dei rossoneri sarebbe invece quella di non offrire più di 15 milioni.

Calciomercato Milan News/ Zinchenko, non solo lui come dopo Theo Hernandez: ecco i nomi (11 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, AFFARE SALTATO PER THEO HERNANDEZ?

Il calciomercato Milan sta già vivendo una sorta di tormentone estivo in merito al possibile addio di Theo Hernandez. Individuato come pedina sacrificabile per monetizzare e investire su altri elementi oltre alla presunta voglia dello stesso esterno francese di cambiare aria, Hernandez sembrava vicinissimo al trasferimento all’Al-Hilal nei giorni scorsi. Tuttavia, il ventisettenne francese ha rifiutato la destinazione araba preferendo continuare la carriera in Europa piuttosto che andare da Simone Inzaghi.

La società che parevva interessata ad aggiudicarselo nel Vecchio Continente è l’Atletico Madrid, dove pure allo stesso Theo sarebbe piaciuto molto andare. Le indiscrezioni più recenti raccontano però che i Colchoneros non sarebbero intenzionati a spendere i 20 milioni di euro richiesti e di conseguenza l’affare starebbe saltando. Niente da fare pure per l’ingaggio da 5/6 milioni che si era ipotizzato ma la stampa spagnola non chiude completamente le porte a questa trattativa.