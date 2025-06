Calciomercato Milan News: lo spagnolo, insieme a Xhaka, sono i due prossimi colpi dei rossoneri. Il Chelsea cambia idea sul portiere (22 giugno 2025)

CALCIMERCATO MILAN, XHAKA AD UN PASSO

Il calciomercato Milan viaggia spedito verso i suoi due obiettivi a centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, la società vuole chiudere il prima possibile il doppio colpo Javi Guerra e Granit Xhaka, calciatori diversi per compiti ed età ma che potranno avere in comune la maglia rossonera.

Calciomercato Milan News/ Leao, respinti i tentativi del Bayern Monaco: resterà in rossonero (21 giugno 2025)

Lo spagnolo è andato a segna con la sua Nazionale Under nella sfida valevole per i quarti di finale degli Europei di categoria, salvo uscire a causa del 3-1 inflitto dall’Inghilterra. Il Milan ha offerto 15 milioni, ma il Valencia vuole alzare il prezzo.

Il club spagnolo infatti dovrà girare il 30% della cifra totale al Villareal a causa di una clausola aggiunta nel contratto al momento del trasferimento. Javi Guerra è in scadenza nel 2027 e tutto dipenderà dalla prossima offerta dei lombardi.

Calciomercato Milan News/ Allegri può ritrovare l'attaccante serbo, altri due dopo Modric (20 giugno 2025)

Per Granit Xhaka la situazione è differente. Il giocatore è realmente ad un passo dai rossoneri, complice la grande volontà dello svizzero di trasferirsi in Italia per una delle sue possibili ultime tappe di una lunga e importante carriera.

Con il giocatore non ci sono problemi a livello di accordi, è già stato tutto finalizzato, mentre ora bisognerà parlare con le Aspirine che non vogliono scendere sotto i 15 milioni di euro. L’alternativa sarebbe inserire Malick Thiaw nella trattativa.

CALCIMERCATO MILAN, TENTATIVO PER TIAGO SANTOS

Il calciomercato Milan potrebbe fare dietrofront sulla cessione di Mike Maignan. Il portiere francese sembrava ad un passo dal Chelsea in quello che sarebbe stato il secondo trasferimento in Inghilterra in pochi giorni dopo Reijnders al Manchester City.

Calciomercato Milan News / Sottil e Bennacer verso l'addio, spunta la pista Redondo (19 Giugno 2025)

Ad oggi però i media inglesi affermano che il club londinese è contento del proprio parco portieri e non sarebbe intenzionato a spendere ulteriormente per un estremo difensore. Dunque a questo punto Maignan dovrebbe restare a Milano.

Per la fascia destra potrebbe concretizzarsi prossimamente un’offerta per Tiago Santos del Lille, terzino che darebbe una grossa mano ai rossoneri, precisamente in una zona del campo dove c’è urgenza di intervenire sul mercato.