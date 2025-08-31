Calciomercato Milan news: il terzino vola in Inghilterra in prestito con diritto che può diventare obbligo di riscatto. Domani le visite (31 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, JIMENEZ IN PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Milan è quello che verosimilmente sarà il più attivo tra oggi e domani, data dell’ultimo giorno della sessione estiva. I rossoneri devono piazzare diversi colpi e Igli Tare farà il possibile per chiudere al meglio.

In primis da segnalare è l’addio di Alex Jimenez. Il laterale rossonero diventerà presto un nuovo calciatore del Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Domattina è previsto il suo arrivo in Inghilterra mentre per quanto riguarda le cifre parliamo di 1.5 per questa stagione ed eventuali 18.5 per il passaggio definitivo al Bournemouth. L’ex Real Madrid è pronto all’esperienza in Premier.

CALCIOMERCATO MILAN, MUSAH LIBERA RABIOT

Il calciomercato Milan ottiene diverse risposte per quanto riguarda le entrate. Akanji per esempio ha ringraziato per l’interessamento ma ha rifiutato la proposta rossonera: non si tratta di una questione economica bensì dalla volontà di giocare la Champions League.

Se il difensore del Manchester City è sfumato, discorso diverso per Rabiot che si avvicina sempre di più al Milan. La clausola da 15 milioni di euro e l’essere stato messo fuori rosa dal Marsiglia dopo la rissa con Rowe (ora al Bologna) sono tutti elementi a favore dei rossoneri.

A mettere in discesa la trattativa è anche la cessione di Musah. Tare giorni fa aveva anticipato che la trattativa era ad un passo ma c’era da capire cosa fare dopo la cessione di Jashari. Alla fine l’accordo è stato chiuso e l’ex Valencia andrà all’Atalanta.