CALCIOMERCATO MILAN NEWS: JOAO FELIX DISTANTE

Il calciomercato Milan è davvero molto attivo negli ultimissimi giorni della sessione invernale: completati gli arrivi di Kyle Walker e Santiago Gimenez, sul fronte delle entrate Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic vorrebbero regalare un altro colpo a Sergio Conceiçao è il profilo è stato individuato in Joao Felix. Ormai venticinquenne, lo possiamo definire come un ex gioiellino del calcio portoghese: quando era esploso nel Benfica si pensava per lui a una carriera luminosa, ma Joao Felix ha confermato le aspettative solo in parte nell’Atletico Madrid e forse nell’anno di prestito al Barcellona, mentre nel Chelsea non è mai riuscito a imporsi.

Così ora i Blues vorrebbero venderlo, per fare cassa e proseguire nell’operazione di smaltimento della rosa che Enzo Maresca aveva immediatamente chiesto; Jorge Mendes, il ben noto procuratore, avrebbe proposto il portoghese anche al Milan che ha bisogno di sistemare il suo attacco (al netto delle perplessità sul ruolo che il classe ’99 andrebbe a ricoprire), ma per il momento la trattativa di calciomercato è complicata perché i rossoneri hanno chiesto il prestito di Joao Felix, mentre il Chelsea come detto lo cederebbe soltanto a titolo definitivo. C’è davvero poco tempo per trovare la quadratura del cerchio, vedremo se sarà un colpo last minute.

SORPRESE A CENTROCAMPO?

Attenzione però anche a qualche sorpresa a centrocampo per quanto riguarda il calciomercato Milan: finora il focus è stato fatto su difesa e soprattutto attacco, ma anche in mezzo manca qualcosa alla rosa di Sergio Conceiçao perché, ad esempio, uno come Youssouf Fofana ha dovuto giocare a oltranza non avendo una vera alternativa che ne prendesse il posto, anche cambiando lo spartito tattico. Con Ruben Loftus-Cheek fermo per infortunio, la società rossonera si starebbe muovendo per qualche affare lampo: in particolar modo ci sarebbero due elementi proposti nelle ultime ore, il primo è Warren Bondo per il quale si potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il Monza.

Qui però bisognerebbe poi capire come i brianzoli lo andrebbero a sostituire, dal punto di vista strettamente numerico ci sarebbe maggiore possibilità riguardo Nicolò Fagioli, che la Juventus starebbe cercando di piazzare (il ragazzo cresciuto nel vivaio bianconero era stato dato per vicino alla Fiorentina). A quanto risulta però, per il momento il calciomercato Milan non avrebbe ancora approfondita alcuna di queste piste: con la sessione invernale che sta per terminare bisogna capire se davvero Ibrahimovic tenterà un affondo su uno di questi due calciatori.