CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI SBLOCCA JOAO FELIX!

Il calciomercato Milan avrà un altro rinforzo in attacco: stando alle ultime notizie, l’operazione per portare Joao Felix a Milanello si sarebbe sbloccata. Decisiva sarebbe stata la duplice volontà, intesa come quella dello stesso calciatore e di Jorge Mendes che, come noto, stava lavorando all’affare: sono già circolate anche le cifre e la formula, Joao Felix dovrebbe diventare un calciatore del Milan sulla base di un prestito secco da 2 milioni di euro, dunque diciamo che i rossoneri hanno pensato all’immediato e con il portoghese del 1999 si mettono in casa un calciatore di sicuro talento e a caccia di riscatto, può essere una bella sfida per entrambe le parti.

Calciomercato Milan News/ Interesse per Okafor e Bennacer, si attende l’ufficialità Gimenez (3 febbraio 2025)

Avevamo infatti già ricordato come Joao Felix non avesse mantenuto le premesse che aveva mostrato con il Benfica e almeno inizialmente nell’Atletico Madrid: probabilmente scottato dalla super valutazione dei tempi, è andato in calando anche se nella sua nazionale lo spazio lo ha avuto, un primo tentativo di rilancio al Barcellona è andato così così mentre il Chelsea ha rappresentato un’esperienza negativa. Ora ci prova il calciomercato Milan, che può anche contare sul connazionale Sergio Conceiçao ad allenarlo: se son rose fioriranno, intanto i rossoneri in questo calciomercato lasciano andare Morata e Okafor e fanno entrare Santiago Gimenez e Joao Felix. Sulla carta un upgrade, ma lo dirà il campo…

Calciomercato Milan/ Tentativo last minute per Joao Felix. Okafor può ancora partire (3 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BENNACER AI SALUTI?

Un’altra operazione di calciomercato Milan che si potrebbe definire in queste ore è quella legata a Ismael Bennacer. Sergio Conceiçao ha provato a rilanciarlo, ma l’algerino è sempre più vicino all’addio: sarebbe infatti stato lo stesso centrocampista a chiedere di provare un’altra esperienza, il Marsiglia di Roberto De Zerbi si è inserito e ha già presentato due offerte, l’ultima da un milione per il prestito e il diritto di riscatto fissato a 10. dal calciomercato Milan però avrebbe ricevuto picche, consapevole che poi avrebbe pochissimo tempo per cercare un altro playmaker di centrocampo o, quantomeno, dovrebbe rivolgersi nei prossimi giorni al mercato degli svincolati.

Calciomercato Milan News/ Joao Felix non così vicino, proposto anche Fagioli (oggi 2 febbraio 2025)

Questo però sta generando tensione: Bennacer come detto ha già trovato l’accordo con il Marsiglia e spinge per andare a giocare nella Ligue 1, il Milan però senza l’algerino avrebbe un centrocampo ancora più scoperto e dunque sta provando a prendere tempo per studiare il da farsi. Per Joao Felix, fiore all’occhiello del calciomercato Milan, di cui abbiamo parlato poc’anzi abbiamo detto che sia stata determinante la volontà del calciatore: per la cessione di Bennacer potrebbe essere lo stesso anche se non sempre, bisogna ricordarlo, le cose vanno in questo modo e dunque alla fine di questa sessione di calciomercato l’algerino potrebbe anche non cambiare squadra.