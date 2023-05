Calciomercato Milan News/ Kamada obiettivo a zero, Brahim Diaz rinnova con il Real

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: KAMADA UNA SOLUZIONE?

Le parole di Paolo Maldini dopo l’eliminazione dalla Champions League hanno fatto rumore, ma in positivo: si è parlato anche ovviamente del calciomercato del Milan, con quell’accenno a Paulo Dybala e Charles De Ketelaere e quelle che secondo il progetto dovranno essere le prossime mosse della società rossonera. Dunque la questione resta la stessa: la rosa di Stefano Pioli va rinforzata, è innegabile che gli acquisti dell’estate 2022 non abbiano dato il contributo sperato e che tutti, con la sola eccezione di Malick Thiaw, abbiano aggiunto poco o nulla alle possibilità dei rossoneri che infatti, quando hanno fatto turnover in campionato, sono spesso andati incontro a brutte figure.

Rinnovo Leao/ Richiesta da 7 milioni, ma la vicenda Lille-Sporting complica i piani

Da qui l’idea di valutare anche calciatori più navigati da affiancare ai giovani: tra questi, secondo le indiscrezioni, spunterebbe Daichi Kamada che è un classe ’96. Lo conosciamo bene: dal 2019 veste la maglia dell’Eintracht Francoforte con cui ha vinto l’Europa League, quest’anno è arrivato agli ottavi di Champions League ed è stato titolare con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar. Centrocampista offensivo che può stazionare in mediana come sulla trequarti, ha il contratto in scadenza tra un mese: potrebbe dunque essere un’occasione per il calciomercato Milan ma bisognerà vedere se rinnoverà con l’Eintracht e altre squadre eventualmente bruceranno la concorrenza rossonera.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao: rinnovo complicato. Il punto su Sportiello e Bakayoko

BRAHIM DIAZ RINNOVA CON IL REAL MADRID

Nel frattempo il calciomercato Milan è concentrato anche sui nomi che attualmente fanno parte della rosa: dalla Spagna circola la notizia secondo cui Brahim Diaz sarebbe pronto a rinnovare il contratto che lo lega al Real Madrid. Ricordiamo che il trequartista spagnolo è in prestito dai blancos, per il terzo anno consecutivo; il Real Madrid lo vorrebbe rinnovare perché non farà lo stesso con altri calciatori come Mariano Diaz, Dani Ceballos e Marco Asensio, dunque Brahim Diaz potrebbe anche servire nella rosa a disposizione del prossimo allenatore (che al momento sembrerebbe essere ancora Carlo Ancelotti). Tuttavia, che possa rimanere al Milan resta un’eventualità concreta.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sportiello subito tra i pali, Pioli confermato in panchina

Il calciatore ha sempre detto di trovarsi molto bene a Milanello ed è innegabile che Stefano Pioli abbia saputo sprigionarne il talento, anche se a volte discontinuo, dandogli una maglia da titolare anche in questa stagione viste le difficoltà di ambientamento di Charles De Ketelaere. La possibilità che per una quarta stagione Brahim Diaz possa finire in prestito al Milan è invece rara: più probabile che, nel caso, si proceda ad un acquisto e in quel caso Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno valutare il prezzo da spendere e sedere al tavolo delle trattative con il Real Madrid. Si vedrà, certamente il trequartista spagnolo meriterebbe un’altra occasione con i rossoneri per quanto ha fatto vedere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA