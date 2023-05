Calciomercato Milan News/ Kamada ormai ad un passo, potrebbe tornare Diogo Dalot

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FATTA PER KAMADA

Sembra ormai fatta la trattativa del calciomercato Milan per portare a vestire la maglia rossonera Daichi Kamada. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi: il giapponese, trequartista o centrocampista, è in scadenza di contratto con l’Eintracht e ha deciso di non rinnovare il contratto, di fatto potendo scegliere da sé la prossima squadra in cui giocare. Il Milan ha incontrato abbastanza subito il favore di Kamada, anche per la possibilità di poter proseguire il percorso nelle coppe europee; sul calciatore giapponese c’era anche il Napoli, ma forse qui hanno influito delle valutazioni tattiche o legate alla possibilità o meno di essere titolare (non possiamo sapere).

Calciomercato Juventus News/ Si ripartirà da Fagioli e Iling, con loro anche Hojlund?

Dunque Kamada appare davvero vicino al Milan: la società rossonera, stando alle indiscrezioni di SportMediaset, avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da 3 milioni a stagione, Kamada è prossimo alla firma – che potrà diventare ufficiale solo dal primo luglio – e dunque nella squadra al momento affidata a Stefano Pioli (ma non è detto sarà così tra qualche settimana) potrà fare, pensando al 4-2-3-1, il trequartista alle spalle del centravanti o anche il mediano davanti alla difesa, così come la mezzala. Un calciatore duttile e di esperienza, quello che certamente serviva al Milan che certamente non ha chiuso qui il suo calciomercato.

Calciomercato Inter News/ C'è l'idea El Shaarawy, Vicario sarà il sostituto di Onana

TORNA DI MODA DALOT?

Per il calciomercato Milan potrebbe essere tornato di moda anche Diogo Dalot. Quest’anno i rossoneri hanno sofferto parecchio a destra, quando Davide Calabria era indisponibile: l’idea di acquistare Sergiño Dest dal Barcellona non si è rivelata proficua e lo statunitense è presto sparito dai radar, in più si è aggiunto il lungo infortunio di Alessandro Florenzi e Alexis Saelemaekers, comunque utilissimo, rende decisamente di più qualche passo avanti sul campo. Per questo motivo il Milan sta pensando a Dalot, che era arrivato in prestito nel 2020: per lui 33 partite stagionali, facendo bene soprattutto in Europa League.

Calciomercato Napoli News/ Bijol-Samardzic, si lavora al doppio colpo dall'Udinese

Tornato al Manchester United, il terzino portoghese si è poi affermato e in particolare sotto la guida di Erik Ten Hag è ulteriormente cresciuto: a questo punto i Red Devils appaiono pronti a rinnovare il contratto al ventiquattrenne, ma non è da escludere che anche dopo la firma possa avvenire una cessione per monetizzare. Tra i club interessati spunterebbe anche l’Atletico Madrid, con il quale sarebbe complicato imbastire un’asta di calciomercato; certamente il fatto che Dalot abbia già vestito la maglia rossonera depone a favore del Milan, vedremo però se questa trattativa diventerà concreta o se il Manchester United deciderà realmente di confermare Dalot nella sua rosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA