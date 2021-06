Calciomercato Milan News/ Kessiè: niente ritiro e rinnovo in stallo e l’Arsenal..

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RINNOVO IN STALLO PER KESSIE

Caso bollente per il calciomercato in casa Milan nelle ultime settimane è il rinnovo di contratto di Franck Kessiè. Il giocatore ivoriano è stato tra protagonista della bellissima cavalcata di Stefano Pioli verso la Champions league, nella stagione appena passata della Serie A, ma ancor prima, nel complicatissimo campionato 2019-20 era stato davvero un faro in campo per i rossoneri: impossibile rinunciarvi ora, che è tempo di cogliere i frutti di tante fatiche. La dirigenza rossonera lo sa bene, ma pure la trattativa per il rinnovo di contratto con il giocatore al momento non si sblocca. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato per il Milan, raccolte questa mattina dalla Gazzetta dello sport, vi è ancora distanza tra domanda e offerta: Kessie avrebbe chiesto alla dirigenza del diavolo almeno sei milioni di euro a stagione, mentre Maldini ne avrebbe proposti solo 4. La distanza è evidente dunque ma non impossibile da colmare, non appena le parti si metteranno a discutere, magari con una serie di bonus in grado di far lievitare la cifra generale. Da aggiungere che è priorità del Milan quella di tenersi stretto Kessie, con un accordo fino al 2026: al momento il giocatore è in scadenza coi rossoneri nel giugno del 2022.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PER KESSIE NIENTE RITIRO E L’ARSENAL..

A testimonianza della volontà del Milan di voler tenere a tutti costi Franck Kessie e dunque di provvedere al rinnovo entro questa sessione di calciomercato estivo, la decisione del club di venir incontro alla richiesta dello stesso giocatore di saltare il ritiro estivo e dunque volare a Tokyo con i compagni della nazionale ivoriana. E’ di poco fa la notizia che Franck Kessie è stato convocato dal ct Patrice Baumelle per prendere parte alle Olimpiadi in programma in Giappone dal 23 luglio all’8 agosto: un’altra assenza di peso, con quella già prevista a gennaio per la Coppa d’Africa e che preoccupa anche i tifosi rossoneri, che temono che l’assenza da Milanello possa facilitare altri club a farsi avanti per il centrale. Di scordiamo infatti he sono davvero tanti i club pronti a farsi avanti per Kessie in caso di mancato rinnovo con il Milan in questa sessione di calciomercato, dall’Arsenal, in prima fila per i club di Premier league (in lizza anche Tottenham), fino all’Inter.

