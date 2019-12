Calciomercato Milan news/ Kessié piace in Premier: il prezzo è di 20 milioni

Il calciomercato Milan deve fare i conti con le esigenze di bilancio dei rossoneri e di conseguenza ci saranno dei movimenti anche in uscita nella sessione di gennaio, che in ingresso ha già regalato il colpaccio Zlatan Ibrahimovic. Fra i nomi che invece potrebbero uscire dal Milan c’è quello di Franck Kessié, il centrocampista ivoriano ex Atalanta che in maglia rossonera non ha mai convinto del tutto e di conseguenza potrebbe essere sacrificato e uscire dal progetto di Stefano Pioli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kessiè è seguito in Premier League da ben due squadre, cioè West Ham e Wolverhampton. Il centrocampista ivoriano potrebbe partire se arriverà al Milan un’offerta da 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN: KESSIE FRA I NOMI IN USCITA

Incassare per poi poter investire è la massima per il Milan sul calciomercato di gennaio e l’eventuale addio di Kessié rientrerebbe proprio in questa ottica, per altri possibili innesti a centrocampo che compensino la partenza dell’ivoriano. Infatti Kessié è comunque un totale di questo Milan: per lui ci sono 15 presenze in 17 giornate di campionato, delle quali ben 13 da titolare per un totale di 1136 minuti giocati e un gol segnato, il calcio di rigore decisivo per la vittoria sul campo del Genoa. Di conseguenza, monetizzare va bene ma è chiaro che una eventuale partenza di Kessié richiederebbe al Milan di acquistare poi un sostituto, possibilmente di livello superiore all’ivoriano ma economicamente sostenibile.

