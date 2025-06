CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SCAMBIO COL BAYERN PER KIM

Il calciomercato Milan deve ancora prendere realmente corpo ma le suggestioni non mancano di certo in questo inizio di giugno. C’è una suggestione che però sta emergendo nelle ultime ore e riguarderebbe uno scambio tra un elemento molto importante della rosa del Milan ed un giocatore del Bayern Monaco. Stiamo parlando infatti dello scambio che potrebbe concretizzarsi tra Kim Min-Jae e Rafael Leao visto l’interesse dei rispettivi club nei confronti dei due calciatori.

Stando a La Gazzetta dello Sport, i bavaresi non sarebbero rimasti impressionati dal rendimento del sudcoreano che sarebbe dunque in procinto di rifare subito le valigie dopo essere arrivato un anno fa dal Napoli in caso di proposta congrua. Per Tuttosport i tedeschi hanno inoltre messo gli occhi sul portoghese ma i rossoneri sono ben più che restii a lasciarlo partire a cuor leggero. I due fattori sommati insieme suggeriscono una sorta di sliding door per Kim, valutato non meno di 30 milioni di euro, e Leao, per il quale verranno chiesti almeno 100 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHIESA IN E THEO HERNANDEZ OUT

Il calciomercato Milan di quest’estate potrebbe essere quello in cui Theo Hernandez saluta Milanello. Accostato da tempo a due squadre importanti che militano in Premier League come il Manchester United ed il Chelsea, l’esterno francese ha attirato anche l’attenzione dell’Al-Hilal. La società araba avrebbe offerto ai rossoneri 30 milioni di euro per il ventisettenne di Marsiglia, il cui contratto scadrà fra un anno e quindi nel giugno del 2027. Il giocatore preferirebbe continuare la carriera in Europa ma non è da escludere che gli arabi, allenati dall’ex interista Simone Inzaghi, possano proporgli uno stipendio faraonico per convincerlo.

Non solo uscite per i lombardi in questa imminente finestra estiva. Chi potrebbe arrivare è Federico Chiesa, fresco vincitore della Premier League col Liverpool dove però è finito ai margini della squadra dopo un promettente avvio di stagione. Recentemente lo stesso ex juventino ha sottolineato come proprio il Milan possa puntare al titolo col ritorno in panchina di mister Massimiliano Allegri sebbene venga accostato pure al Napoli ed alla Roma. I Reds non vogliono perderlo senza guadagnarci a fronte di un contratto valido fino al 2028 e non sarebbero nemmeno disposti a concederlo ad altre squadre con la formula del prestito.