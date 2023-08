CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Koopmeiners pista viva, Krunic vicino al Fenerbahce (8 agosto 2023)

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e tra le squadre più attive ci sono sicuramente Atalanta e Milan. Al centro delle trattative ci sono alcuni giocatori che potrebbero cambiare maglia nei prossimi giorni. Uno dei nomi più caldi è quello di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il centrocampista olandese è nella lista dei desideri del Milan, ma l’Atalanta sembra avere le idee chiare sul futuro del giocatore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, Koopmeiners è considerato incedibile dalla Dea e il club bergamasco sarebbe disposto a trattenerlo solo di fronte a un’offerta di 50-60 milioni di euro.

Andrea Riscassi, giornalista di RaiSport al seguito dell’Atalanta, ha fornito alcuni dettagli sull’argomento in un’intervista a MilanNews.it, rivelando che sebbene ci siano stati alcuni interessamenti per Koopmeiners, sembra improbabile che venga ceduto, soprattutto durante questa finestra di calciomercato in cui si sta discutendo del suo rinnovo di contratto. Potrebbe essere invece in arrivo Charles De Ketelaere dall’Ajax, il quale potrebbe aprire le porte dell’Atalanta a un eventuale trasferimento di Koopmeiners.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL FENERBAHCE VUOLE KRUNIC

Nel frattempo, sul fronte Milan, ci sono alcune voci di calciomercato riguardanti la possibile partenza di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è nel mirino del Fenerbahce, ma le offerte presentate finora non hanno soddisfatto il club rossonero. Tuttavia, secondo ‘Nexus Sport‘, il Fenerbahce sta aumentando la pressione per arrivare a Krunic e vorrebbe chiudere l’affare entro questa settimana. Il Milan dovrà decidere se accettare una proposta adeguata o trattenere il giocatore per la nuova stagione.

Inoltre, il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi anche su Nico Dominguez, altro centrocampista accostato al Milan di recente. Nel frattempo sempre secondo la stampa turca è intervenuto Edin Dzeko, neo attaccante proprio del Fenerbahce, per convincere il connazionale a raggiungerlo a Istanbul. Contatto che avrebbe dato esiti positivi, visto che gli stessi media turchi, infatti, sottolineano come il centrocampista rossonero avrebbe già raggiunto un accordo col Fenerbahce per un ingaggio davvero importante.

