Calciomercato Milan News/ Koulieriakis per la difesa, Broja per l’attacco (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI FA SUL SERIO PER KOULIERAKIS

Sempre alla ricerca di un difensore centrale, il calciomercato Milan sembrerebbe fare sul serio per un giovane greco: stiamo parlando di Konstantinos Koulierakis, che è un classe 2003. Gioca nel Paok Salonicco: promosso dalle formazioni giovanili in cui è cresciuto, Koulierakis è diventato subito un titolare inamovibile della squadra bianconera, disputando 30 partite tra campionato e Coppa di Grecia. Un profilo interessante, perché quando parliamo di un giocatore che non ha nemmeno 20 anni si ragiona anche in termini di futuro; intanto Koulierakis è già stato convocato dalla sua nazionale e Gustavo Poyet lo ha fatto esordire in un’amichevole contro Malta, facendolo poi giocare anche contro la Francia nelle qualificazioni agli Europei.

Il Paok Salonicco lo valuta 10 milioni di euro più bonus: cifra ritenuta alta dal Milan, che infatti in questi giorni sta lavorando per abbassare le pretese. Da quanto filtra però la società rossonera sarebbe convinta del profilo di Koulierakis, e dunque ci aspettiamo che affondi il colpo; come noto e già detto l’alternativa per la difesa resta Marco Pellegrino, che gioca nel Platense e per il quale ci sarebbe da vincere la concorrenza della Sampdoria che, molto probabilmente, a differenza del Milan potrebbe offrirgli una maglia da titolare anche se si tratterebbe di Serie B.

SI VALUTA ANCHE BROJA

Non solo difesa: il calciomercato Milan vuole mettere le mani anche sull’attacco, perché dopo aver puntellato la trequarti e gli esterni avrebbe ora bisogno di un giocatore che sia in grado di far tirare il fiato a Olivier Giroud. In questo caso l’elemento che viene valutato con attenzione è Armando Broja: nome non nuovo, un albanese del 2001 che è cresciuto tra Tottenham e Chelsea e già nel 2020 ha fatto il suo esordio con i Blues. Girato in prestito a Vitesse (bene) e Southampton (discreto), Broja è tornato a Stamford Bridge, la stagione era iniziata anche bene ma poi la rottura del crociato lo ha costretto ai box fino al mese scorso.

Con 18 presenze e un gol nel Chelsea, Broja viene considerato un talento emergente: difficile che nella squadra di Mauricio Pochettino ci sia spazio per lui anche perché i Blues sono in una situazione in cui possono sbagliare poco. Forte degli ottimi rapporti con la società londinese, rafforzati dagli affari Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan può tentare l’affondo di calciomercato: Broja potrebbe trovare spazio inizialmente in partite “minori” per poi guadagnare la fiducia di Stefano Pioli con prestazioni positive, questa naturalmente rimane una proiezione ma il piano dei rossoneri potrebbe realmente essere questo, dunque staremo a vedere.











