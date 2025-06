Calciomercato Milan News: i rossoneri sono attenti alle prestazioni di Igor Jesus con il Botafogo al Mondiale per Club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UNA SUGGESTIONE PER L’ATTACCO

Se il calciomercato Milan guarda a 360 gradi alle possibilità di implementare la rosa, certamente parecchi radar sono puntati in questo momento sugli Stati Uniti dove si sta giocando il Mondiale per Club. Una competizione che potremmo ancora considerare “sui generis”.

Un torneo in cui la condizione fisica rappresenta un fattore particolarmente determinante e che forse in termini generali può essere più un ostacolo alla preparazione per la prossima stagione che un’opportunità, a meno che ovviamente si arrivi in fondo perché a quel punto l’aspetto economico sarebbe particolarmente importante.

Ad ogni modo le partite ci sono, i risultati sono da vedere e così anche le prestazioni: ad esempio al Milan non è sfuggito il fatto che Igor Jesus abbia segnato due gol nelle prime due partite del Botafogo, soprattutto quello che ha permesso ai brasiliani di abbattere il Psg campione d’Europa e volare in testa al girone con un piede agli ottavi di finale.

Sappiamo bene che i rossoneri hanno bisogno di sistemare l’attacco: il futuro di Tammy Abraham è tutto da capire, Luka Jovic ha già salutato, Santiago Gimenez non ha dato sufficienti garanzie. La domanda è: un Igor Jesus nel motore consentirebbe di aumentare il tonnellaggio offensivo?

IGOR JESUS PER IL MILAN: UNA BELLA OCCASIONE

Intanto diciamo che Igor Jesus è nato nel 2001, dunque è ancora piuttosto giovane; nei tre anni e mezzo trascorsi negli Emirati Arabi Uniti, dopo essere uscito dalle giovanili del Coritiba, ha preso anche il passaporto di quel Paese ma al netto di questo stiamo parlando di una prima punta di ruolo, il classico calciatore d’area di rigore ma anche abbastanza mobile grazie a un fisico non proprio da granatiere. Piede destro, nel Botafogo gioca dallo scorso luglio e le sue cifre a dire il vero non sono straordinarie, però ci sono due gol in cinque partite di Copa Libertadores.

Igor Jesus insomma è esploso, così possiamo dire, al Mondiale per Club: come già detto la vetrina è molto relativa ma lui due gol, di cui uno molto pesante, li ha comunque fatti e gli scout di tutto il mondo stanno giustamente prendendo nota. Il prezzo di partenza è di 15 milioni di euro, ma il Milan sa molto bene che in questi giorni potrebbe essersi alzato; come sempre trattare con tutte le parti in causa di un calciatore impegnato in Sudamerica non è immediato, ma i rossoneri spesso e volentieri hanno pescato benissimo dal Brasile (basti pensare a Kakà e Pato, al netto di come è finita con quest’ultimo) e dunque il gioco potrebbe essere utile. Staremo a vedere; intanto il Botafogo tornerà in campo questa sera contro l’Atletico Madrid e Igor Jesus è pronto a lasciare ancora il suo segno.