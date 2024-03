Calciomercato Milan News/ Lacroix torna nel mirino, tanta concorrenza per Gimenez (oggi 28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TORNA DI MODA LACROIX

Torna di moda un nome che il calciomercato Milan aveva già sondato nel corso della sessione invernale: quello di Maxence Lacroix. All’epoca il club rossonero viveva momenti di grande difficoltà in difesa: erano infortunati Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu e per qualche gara si era dovuto adattare da centrale Theo Hernandez, facendo scalare Alessandro Florenzi sulla fascia sinistra. La società si era chiaramente mossa: alla fine però l’unica operazione era stata il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito, comunque utile per puntellare un reparto che via via ha ritrovato tutti i suoi effettivi, anche se adesso Kalulu è stato nuovamente costretto a fermarsi.

Per l’estate però bisognerà comunque mettere mano alla difesa, anche considerando l’età che avanza per Simon Kjaer e il fatto che in questa stagione il reparto è sembrato molto meno solido che in altri anni; per questo motivo Lacroix, classe 2000 che da quattro anni gioca nel Wolfsburg (è cresciuto nel Sochaux) potrebbe rispondere alle caratteristiche cercate dal calciomercato Milan. Questo anche in virtù del fatto che è in scadenza nel 2025, e avrebbe deciso di non rinnovare con il club tedesco; tuttavia i rossoneri dovranno giocare presto le loro carte perché sul difensore francese c’è concorrenza, in Italia anche la Juventus avrebbe fatto qualche passo per sondare il terreno.

GRANDE CONCORRENZA PER GIMENEZ

Un tema principale per il calciomercato Milan è però anche quello del nuovo attaccante: Olivier Giroud è pronto a salutare, su di lui ci sarebbe il Los Angeles FC che avrebbe quasi chiuso ma, al netto di questo, il transalpino dopo tre stagioni sarebbe pronto a svestire la maglia rossonera. Servirà un sostituto all’altezza: uno dei profili sulla lista del calciomercato Milan è sicuramente Santiago Gimenez, che ha forse lo “svantaggio” di essere extracomunitario (è messicano) ma che in questa stagione ha incantato tutti, segnando 24 gol con la maglia del Feyenoord. In Italia lo abbiamo anche visto da vicino: ha giocato contro la Lazio in Champions League e la Roma in Europa League.

Gimenez è un classe 2001 che dunque può ancora crescere diventando un bomber fatto e finito anche in un campionato top, il Milan ci pensa ma anche in questo caso si deve guardare dalla concorrenza. In particolar modo quella del Tottenham, che la scorsa estate ha perso Harry Kane e di fatto non l'ha sostituito: gli Spurs potrebbero e dovrebbero farlo a giugno, e come principale candidato avrebbero individuato proprio Gimenez. Dal punto di vista economico, chiaramente il Tottenham può ampiamente superare le offerte del Milan e allora il messicano andrà convinto con il progetto, vedremo cosa succederà.











