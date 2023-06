Calciomercato Milan News/ L’addio di Maldini può costare: tre big sono scontenti (mercoledì 7 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ADDIO MALDINI, TRE SCONTENTI

La situazione del calciomercato Milan rischia di esplodere, e non a lungo termine. La notizia del clamoroso licenziamento di Paolo Maldini ha scosso tutti: le frizioni con la proprietà c’erano, ma non si pensava davvero che si potesse arrivare a un epilogo del genere. I tifosi hanno immediatamente preso posizione: con qualche eccezione, che rilancia sulla necessità di gestire l’azienda, tutti sono d’accordo nel dire che Gerry Cardinale abbia preso un abbaglio, mostrato poca riconoscenza verso Maldini e scarsa propensione a tenersi vicino chi il Milan ce l’ha nel cuore.

Maldini via dal Milan/ Il comunicato: "Responsabilità a un gruppo di lavoro integrato" (6 giugno 2023)

Insomma un terremoto, ed era anche inevitabile che succedesse questo. Il problema è che reazioni molto simili sono arrivate anche all’interno del Milan, inteso come rosa: dopo l’emozione per l’addio di Zlatan Ibrahimovic, è arrivata la perplessità (per non dire oltre) per l’allontanamento di Maldini. In particolare ci sono tre giocatori che sarebbero più scontenti di altri: Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez hanno tutti espresso la loro vicinanza all’ex responsabile dell’area tecnica, utilizzando i social per lanciare messaggi nemmeno troppo criptici. Tre calciatori legatissimi a Maldini, tre calciatori che – eufemismo – sono importanti per il Milan: ecco, ora bisognerà ragionare sul loro futuro.

Calciomercato Milan News/ Il Chelsea su Maignan, pronti 60 milioni! Brahim verso l'addio (5 giugno 2023)

IL FUTURO DI LEAO, MAIGNAN E THEO

Il calciomercato Milan sa bene che questi tre giocatori sono ambitissimi: Rafael Leao ha rinnovato probabilmente (anche) per il debito di riconoscenza nei confronti di Maldini, che ha sempre puntato su di lui aspettandolo anche dopo un esordio in Serie A non brillantissimo, e in Premier League ci sono alcune squadre che farebbero follie per lui. Theo Hernandez piace in particolare al Bayern Monaco, che lo acquisterebbe qualora Alphonso Davies dovesse finire al Real Madrid; Maignan, non andrebbe nemmeno detto, starebbe bene ovunque e tra le altre cose il Chelsea pare aver già messo sul piatto 60 milioni di euro per il suo cartellino.

Ibrahimovic via dal Milan? "Godbye Zlatan" a San Siro/ "Il messaggio sul tabellone…"

Se il Milan davvero ripartirà in un certo modo, è possibile che tutti e tre i sopra citati facciano le valigie; certo al momento è difficile ipotizzare che anche il nuovo gruppo di lavoro (come da comunicato) scelga di sbarazzarsi così a cuor leggero di tre calciatori del genere, ma le possibilità esistono soprattutto perché rappresenterebbero un bel tesoretto. Nella stessa situazione c’è probabilmente anche Sandro Tonali, uno che della presenza di Maldini ha beneficiato tantissimo. Al ritorno dagli Europei Under 21, o magari anche prima, anche il suo futuro potrebbe non essere più colorato di rossonero…











© RIPRODUZIONE RISERVATA