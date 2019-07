CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ L’agente di Correa a Milano: si sblocca? (ultime notizie)

Il calciomercato Milan si ravviva e Angel Correa si riavvicina: Sky Sport ha riportato infatti, durante “Calciomercato – L’originale” della riapertura della trattativa che sembrava in una fase di stallo per il talento dell’Atletico Madrid, sul quale i rossoneri puntano per regalare un giocatore di spessore internazionale alla rosa di Marco Giampaolo. Certo il costo dell’operazione resta importante con 50 milioni di euro richiesti dai “Colchoneros” per lasciar partire il giocatore, ma la chiusura della trattativa sembra possibile considerando il desiderio manifestato da Correa di lasciare Madrid. Il Milan con la cessione di Cutrone al Wolverhampton ha ricevuto un’iniezione di liquidità che potrebbe aiutare a chiudere l’operazione, ma sarà necessario anche che l’Atletico Madrid abbassi leggermente le pretese per arrivare alla fumata bianca nell’affare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANDRE’ SILVA AL MONACO?

La grande sorpresa potrebbe essere la riapertura della trattativa che porterebbe André Silva al Monaco: un affare del quale il Milan aveva bisogno per ottenere il cash e partire all’assalto di Correa, ma le visite mediche del giocatore portoghese non avevano convinto. Il club monegasco sembra però convinto della possibilità di riaprire la trattativa, soprattutto se i rossoneri a loro volta abbassassero un po’ le pretese. Un tormentone quello del gioco al ribasso che il Milan in uscita può assecondare solo fino a un certo punto, considerando che per il duo Rafael Leao-Duarte la società di via Aldo Rossi è pronta a sborsare altri 41 milioni di euro. Ma il semaforo verde per André Silva al Monaco, che pareva ormai impossibile, consentirebbe ai rossoneri di regalare Correa a Giampaolo.





