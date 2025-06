CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI CHIEDONO 70 MILIONI

Il calciomercato Milan, da quanto abbiamo potuto apprendere da questi ultimi giorni, si basa principalmente sulle uscite. Tijjani Reijnders è ormai prossimo a vestire la maglia del Manchester City per una cifra intorno ai 70 milioni e Mike Maignan piace parecchio al Chelsea.

Mettendo in standby la situazione Theo Hernandez, che ha rifiutato l’Arabia Saudita ma che potrebbe comunque partire direzione Atletico Madrid, il focus principale in questo momento riguarda il futuro di Rafael Leao.

Il portoghese ex Sporting Lisbona e Lille è al Milan dal 2019 con cui ha vinto uno Scudetto nel 201/2022 e una Supercoppa Italiana nel 2024. Ha sempre dimostrato fedeltà ai rossoneri, ma le ultime voci dalla Germania dicono altro.

Secondo Sky Sport Deutschland, Rafael Leao ha chiesto al Milan la cessione. Una decisione importante che potrebbe ribaltare tutti i piani di calciomercato e non solo: i rossoneri hanno già fissato il prezzo ovvero 70 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BAYERN INTERESSATO

Il calciomercato Milan potrebbe essere stravolto dal futuro di Rafael Leao. Come vi abbiamo raccontato, dalla Germania non hanno dubbi e i rossoneri aspettando l’offerta giusta per far partire uno dei propri calciatori più rappresentativi.

Il Bayern Monaco, fresco campione di Germania dopo il successo a sorpresa del Bayer Leverkusen nel 2023/2024, è alla ricerca di un sostituto di Coman e Sané che potrebbe coincidere proprio con il profilo Rafael Leao.

Va detta una cosa fondamentale: i bavaresi non hanno ancora né avviato contatti né tantomeno preparato un’offerta ufficiale. Infatti Leao è uno dei nomi che piace al Bayern che però vorrebbe prima analizzare tutti gli altri nomi.

Insomma, un interessamento ancora in fase embrionale ma che potrebbe sbloccare dall’oggi al domani conoscendo l’intraprendenza in sede di calciomercato da parte del Milan.