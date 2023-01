CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao e gli altri rinnovi, ipotesi Sergio Rico

Calciomercato Milan news, nuova offerta per il rinnovo di Leao

In casa Milan si lavora per potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli in questa sessione invernale di calciomercato. Tra i pensieri dei dirigenti rossoneri ce n’è però uno che merita un’attenzione maggiore rispetto agli altri movimenti, ovvero il rinnovo di contratto per Rafael Leao. Il ventitreenne portoghese ha un accordo valido con il lombardi fino al giugno del 2024 e Maldini e soci non vorrebbero rischiare di perderlo soprattutto a causa dell’interesse manifestato da altri grandi club europei come ad esempio il Chelsea.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore tramite Calciomercato – L’Originale, il Milan si sarebbe convinto nell’offrire a Leao un rinnovo da 7 milioni di euro di stipendio all’anno per convincere del tutto il calciatore che a sua vola gradirebbe proseguire la sua carriera nel capoluogo meneghino. Un aspetto da non sottovalutare è senz’altro la necessità di Leao di pagare allo Sporting Lisbona il denaro pattuito nella causa persa in tribunale essendosi liberato non in modo del tutto corretto dai biancoverdi per passare al Lille.

Calciomercato Milan news, al lavoro per trattenere pure Giroud e Bennacer

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao non è l’unico su cui i dirigenti milanisti stanno riflettendo in questi giorni di calciomercato. Altri due elementi che potrebbero prolungare il rapporto con il Milan sono il vice campione del Mondo Olivier Giroud, in scadenza a giugno, e l’algerino Ismaël Bennacer, in scadenza nel 2024 come Leao. Se per quest’ultimo si profila un aumento di ingaggio di tre volte superiore a quanto attualmente percepito, anche l’attaccante si potrà aspettare un adeguamento in maniera più ridotta vista l’età del calciatore.

Calciomercato Milan news, Sergio Rico in arrivo in prestito

Nel frattempo il Milan continua a muoversi sul calciomercato per quanto concerne i portieri. Dopo le visite mediche effettuate da Devis Vásquez nella giornata di ieri, l’ex giocatore del Guaranì potrebbe essere raggiunto da Sergio Rico, che arriverebbe in Lombardia dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito. Bloccato poi pure Marco Sportiello, trentenne di Desio che arriverà dall’Atalanta per la prossima stagione ad un milione di euro.











