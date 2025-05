CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LEAO AL CENTRO DEL PROGETTO?

Sono giorni di grande fermento sul fronte calciomercato Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri, annunciato nella giornata di oggi sulla panchina rossonera, ha mescolato notevolmente le carte in tavola, con particolare attenzione rivolta al futuro di Rafael Leao. L’incontro previsto tra la dirigenza rossonera e l’entourage dell’attaccante portoghese è stato infatti rinviato.

Calciomercato Milan News/ Ufficiale Massimiliano Allegri allenatore, ecco il comunicato (30 maggio 2025)

Il tecnico toscano, tornato al Milan dopo undici anni, sembra intenzionato ad essere l’artefice della rinascita di Leao, e a costruire la squadra attorno al portoghese, considerandolo un elemento chiave del suo progetto tecnico. Tuttavia, la situazione contrattuale del giocatore rimane delicata: Leao ha ricevuto un’offerta esterna da 25 milioni di euro a stagione, mentre il Milan valuta una sua eventuale cessione solo per cifre assolutamente irrinunciabili, intorno ai 130 milioni di euro.

Calciomercato Milan News/ Il City preme per Reijnders, in due per sostituire Theo Hernandez (30 maggio 2025)

Il portoghese arriva da una stagione sottotono, con soli 8 gol e 8 assist messi a segno in Serie A. Ma al di là dei numeri l’ex Lille è sembrato ben poche volte decisivo e trascinatore del suo Milan. Secondo quanto trapela l’intenzione di Leao sarebbe quella di cambiare aria, ma chissà che fra una settimana, con la mente più chiara, Allegri non riesca a fargli cambiare idea.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TUTTO DIPENDE DA REIJNDERS

Parallelamente, il calciomercato Milan deve gestire l’interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, autore di una stagione brillante, in cui nonostante il nono posto del Milan è stato nominato come il miglior centrocampista della Serie A, ha attirato l’attenzione del club inglese, che ha presentato un’offerta di 60 milioni di euro.

Massimiliano Allegri ha firmato per il Milan/ I dettagli del contratto: cifre e durata

Nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2030, il Milan potrebbe considerare la cessione del giocatore per finanziare nuove operazioni di mercato, soprattutto vista la mancata qualificazione alle competizioni europee. 60 milioni sembrano tuttavia decisamente pochi per lasciar partire il gioiello di casa rossonera, c’è infatti da considerare anche che il 10 per cento della rivendita dell’olandese sarà riservata all’AZ Alkmaar, club di provenienza del numero 14.

Vista la dolorosa cessione di Reijnders in programma per il calciomercato Milan sarà ancora più fondamentale trattenere Rafael Leao, sono inoltre a rischio anche altri due senatori rossoneri: Theo Hernandez e Mike Maignan. Per il terzino, in scadenza di contratto nel 2026, c’è pronto un contratto da parte dell’Al Hilal a 18 milioni di euro a stagione, mentre l’estremo difensore deve ancora firmare il rinnovo di contratto sul tavolo da qualche tempo. Per Massimiliano Allegri e Igli Tare si prospetta un’estate turbolenta e delicata…