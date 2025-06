Calciomercato Milan News: i bavaresi potrebbero affondare il colpo per il portoghese. I Viola seguono anche la situazione Bennacer (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SITUAZIONE LEAO

Il calciomercato Milan potrebbe perdere anche Rafael Leao. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City e nelle in via di definizione di Theo Hernandez e Morata, i rossoneri potrebbe salutare anche il portoghese.

Nelle settimane scorse si era registrato un interesse del Bayern Monaco che ora sta diventando sempre più importante: sfumato Wirtz poiché andato al Liverpool e anche Nico Williams, che ha già comunicato al Bilbao di voler passare al Barcellona, Leao è l’ultimo obiettivo ancora possibile.

Ci sarebbe Barcola a dire il vero, ma il Paris Saint Germain ha già fatto capire che non è intenzionato a fare a meno del talento francese. A questo punto, i bavaresi potrebbero cominciare a mettere le basi per l’ex Lille e Sporting Lisbona.

Il Milan attualmente non si schioda dai 100 milioni, ma se il calciatore stesso dovesse strizzare l’occhio al Bayern allora la situazione potrebbe cambiare. Ad oggi il club di Monaco ha fatto capire di non essere interessato a spendere quella cifra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VIOLA SU MUSAH E BENNACER

Il calciomercato Milan deve risolvere l’enigma Musah. L’ex Valencia piaceva parecchio al Napoli, su richiesta di Antonio Conte, ma la cifra di 25 milioni chiesta dai rossoneri ha fatto cambiare idea a Giovanni Manna che sta virando su altri obiettivi.

Il centrocampista è ora nel mirino della Fiorentina che vorrebbe chiudere l’affare come aveva fatto con Adli ovvero in prestito con il diritto di riscatto, soluzione che però i rossoneri vorrebbero tramutare in obbligo di riscatto o direttamente a titolo definitivo.

Il club toscano non è solamene interessato a Musah, ma vorrebbe fare un tentativo anche per quanto riguarda Bennacer. Pupillo di Pioli, che ben presto sarà ufficialmente il nuovo tecnico Viola, spera in una seconda giovinezza al Franchi.