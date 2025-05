Calciomercato Milan News: il sacrificio di Rafa Leao

Con una stagione deludente che si è conclusa senza qualificazione alle coppe europee, il calciomercato Milan sarà limitato nel budget che potrà investire e per questo diversi giocatori sono indiziati per essere sacrificati in modo da migliorare la squadra. Ora che Igli Tare sembra prossimo a prendere il ruolo di direttore sportivo potrà iniziare ad intavolare trattative con i suoi giocatori per eventuali rinnovi con adeguamento dello stipendio, Pulisic si tutti, e con le altre squadre per cercare occasioni e calciatori che rinforzino la rosa che poi dovrà essere affidata ad un giusto allenatore.

Sono tanti i nomi dei possibili sacrificabili, da Maignan a Reijnders passando per Theo Hernandez e Rafa Leao, proprio quest’ultimo negli ultimi giorni sembra aver attirato l’interesse di una squadra tra le più importanti d’Europa dell’ultimo decennio che potrebbe soddisfare le richieste di 70 0 80 milioni dei rossoneri. Si tratta dell’Atletico Madrid dove il tecnico Diego Simeone ha più volte sottolineato il suo apprezzamento per il ragazzo, con i colchoneros dovrebbe adattare un po’ il suo stile di gioco ma potrebbe essere un’importante arma per i contropiedi del tecnico argentino.

Calciomercato Milan News: Amad Diallo la nuova freccia rossonera

Se il portoghese dovesse lasciare i rossoneri, il calciomercato Milan investirebbe tutte le sue forze nel cercare di portare in Italia un giovane di grande prospettiva che quest’anno alla prima vera occasione ha ben figurato, nonostante la terribile stagione della sua squadra, il Manchester United. Il giocatore in questione sarebbe Amad Diallo, esterno ivoriano classe 2002 che sotto Ruben Amorim ha giocato 42 partite segnando 10 gol e fornendo 9 assist, il suo valore è di 40 milioni ma difficilmente i red devils lo lasceranno partire visto che può essere uno dei pochi giocatori su cui ricostruire.

Un colpo sarà poi in difesa dove si sono rialzate le quotazioni di Diogo Leite, 26enne difensore centrale portoghese dell’Union Berlin che i rossoneri avevano già cercato in estate prima di virare sul serbo Pavlovic, in 30 partite in Bundesliga ha segnato 1 gol e fornito 2 assist ma più di tutto ad interessare il Milan è la sua capacità di impostare il gioco. Nei suoi anni in Germania ha sempre giocato con la difesa a 3 e potrebbe essere un indizio sul modulo usato dal prossimo tecnico rossonero, ma all’inizio della sua carriera con la maglia del Porto veniva schierato nella difesa a 4 di Sergio Conceiçao.