Calciomercato Milan News: la società lombarda chiede 100 milioni per il portoghese e i bavaresi non sarebbero disposti a spendere (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LEAO NON SI MUOVE

Puntualmente il calciomercato Milan si ritrova ad affrontare il discorso legato di Rafa Leao. Il portoghese, ad ogni sessione di mercato estiva, viene associato a qualche squadra che cerca di strapparlo dal club rossonero.

Quest’estate è il Bayern Monaco ad aver accelerato sulle altre, alla ricerca di un esterno d’attacco per cercare di mantenere alto il valore della rosa. Il tentativo di approccio con l’ex Lille è stato fatto, ma lo scenario futuro sembra vedere Leao ancora al Milan.

La Gazzetta dello Sport ha spiegato come i rossoneri non si priverebbero della propria stella per una cifra inferiore ai 100 milioni. D’altro canto, i bavaresi pensano che questa richiesta sia esagerata e dunque stanno seriamente pensando di fare un passo indietro.

Inoltre Massimiliano Allegri punta molto su Leao e vorrebbe trattenerlo a tutti i costi, in particolar modo dopo la cessione di Tijjani Reijnders: il tecnico non vuole vedere smantellata la rosa e dunque spinge per la permanenza del giocatore, che non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OFFERTA PER JAVI GUERRA

Il calciomercato Milan si muove però anche su altri fronti. Javi Guerra è un obiettivo che da tempo è in orbita rossonera, consapevoli che il giocatore reputa terminato il suo ciclo al Valencia e sperando di accontentarlo a cambiare casacca.

Con il contratto in scadenza a giugno 2027 e un rinnovo in fase di stallo, il Milan vorrebbe approfittare di questa situazione per presentare un’offerta da 18 milioni più bonus per il centrocampista che quest’anno vanta 3 gol e altrettanti assist in 36 partite.

In difesa, Fikayo Tomori sembra orientato a rimanere nonostante le avances della Juventus di Igor Tudor. Massimiliano Allegri punta sull’ex Chelsea e vorrebbe anche Giovanni Leoni, conteso con altri club come Inter e Juventus.