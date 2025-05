CALCIOMERCATO MILAN, CONCORRENZA PER LEONI

Il calciomercato Milan sta per entrare nel vivo. Dopo l’insediamento in società di Igli Tare, nella posizione di direttore sportivo del club, e l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina sono state le prime basi della rinascita rossonera.

Il Milan va sempre ricordato che non giocherà le competizioni europee dato che si è piazzata in campionati fuori dalla zona Europa e non è riuscita nemmeno ad accedere tramite Coppa Italia, avendola persa contro il Bologna per 1-0.

Dunque bisognerà ripartire da colpi oculati, senza spese folli e ovviamente considerando che l’appeal del Milan non sarà più così alto poiché trovare giocatori disponibili a non giocare in Europa non è affatto semplice per Tare.

Un obiettivo concreto è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che dopo un’annata molto positivo con gli emiliani potrebbe compiere il grande salto in una big. Secondo Nicolò Schira, i rossoneri dovranno guardarsi dalla concorrenza di Inter e Napoli.

CALCIOMERCATO MILAN, I COLPI A CENTROCAMPO

Il calciomercato Milan passa anche dal centrocampo. La zona nevralgica del campo dovrà essere rivista tra cessioni, come quella probabile di Tijjani Reijnders al Manchester City, e possibile rilanci come Ruben Loftus Cheek.

L’obiettivo principale resta sempre Samuele Ricci. Il centrocampista, come annunciato anche dal presidente del Torino Urbano Cairo, è prossimo a lasciare il capoluogo piemontese e per il Milan rappresenterebbe l’acquisto ideale in regia.

Un altro centrocampista gradito ai rossoneri è Raphael Onyedika, calciatore dalle doti maggiormente difensivi e reduce da una grande annata con il Club Brugge. Il costo è di 30 milioni, così come per Ricci, ma per il nigeriano c’è la concorrenza di Liverpool, West Ham e Paris Saint Germain.

