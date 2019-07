Calciomercato Milan News/ Lipsia, Calhanoglu per il tesoretto… (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan sta vivendo momenti di stallo e l’impressione è che se qualcosa non si muoverà in maniera efficace in uscita, difficilmente ci potranno essere grandi colpi di mercato in entrata. In questo senso una mano ai rossoneri potrebbe darla il Lipsia, club di Bundesliga che sta lavorando sulla possibilità di portare Hakan Calhanoglu in Germania, dove il giocatore turco ha peraltro già giocato nella sua precedente esperienza al Bayer Leverkusen. Ci sarebbe pronta un’offerta da almeno 15 milioni di euro per il centrocampista offensivo, che potrebbe spianare la strada ai rossoneri per definire un obiettivo in difesa. Si tratta di Upamecano, difensore che da tempo viene valutato con estrema attenzione da parte del Milan e che potrebbe diventare un colpo per rafforzare la squadra di Giampaolo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BENNACER IN ARRIVO

Nel frattempo il calciomercato del Milan registra un colpo in entrata con l’arrivo in rossonero dell’algerino Bennacer: l’Empoli si è convinto per un conguaglio da 16 milioni di euro e l’Arsenal ha deciso di non inserirsi nella trattativa, con i Gunners che sembravano pronti a entrare a gamba tesa sul calciatore. Per mettere tutto nero si bianco si attenderà solo che Bennacer possa rientrare dalla Coppa d’Africa, dove disputerà la finalissima per il titolo con la Nazionale algerina sfidando il Senegal. Per il resto la giornata di martedì ha fatto registrare una concreta manifestazione d’interesse per Seri del Fulham: si tratterebbe però solo di un sondaggio per capire come muoversi se davvero la Roma dovesse mettere le mani su Veretout, che è stato per settimane nell’orbita rossonera. Di sicuro per Seri c’è la concorrenza del Galatasaray e due club spagnoli, qualunque decisione andrà presa in fretta.

