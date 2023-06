Calciomercato Milan News/ Loftus-Cheek è pronto a firmare, arriva anche Pulisic (27 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LOFTUS-CHEEK, TEMPO DI VISITE MEDICHE

Il calciomercato Milan è entrato nel vivo. Moncada e Furlani, infatti, sono ormai ai dettagli con il Chelsea per l’arrivo in rossonero di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 in scadenza nel 2027 con i Blues. L’affare dovrebbe chiudersi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a 15 milioni di Euro, più 5 di bonus. Il Milan per Loftus-Cheek beneficierà dei vantaggi del Decreto Crescita, che dal 1 gennaio 2020, permette di avere un regime fiscale agevolato (ovvero una tassazione sul reddito dal 45% a circa il 25%) per i lavoratori, in questo caso i calciatori, che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti e che si impegnano a farlo per i due successivi. In queste ore il club rossonero sta pianificando l’arrivo in Italia del giocatore e le successive visite mediche.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ballottaggio Morata-Openda: rischi e benefici dei due (lunedì 26 giugno 2023)

Ma non sarà questo l’unico colpo di questi giorni. Il nome caldissimo per la trequarti del Milan è quello di Christian Pulisic. Il calciatore statunitense andrà in scadenza di contratto tra un anno con il Chelsea e sembra essere destinato a dire addio in questa sessione di mercato alla Premier League. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’incontro decisivo tra il club rossonero e gli agenti del calciatore che, però, avrebbe già accettato la destinazione milanese.

Calciomercato Milan News/ Per il centrocampo tante opzioni, spunta Reijnders (domenica 25 giugno 2023)

DEFINITI GLI ARRIVI DI SPORTIELLO E RAVEYRE

Calciomercato Milan che, intanto, ha mosso altri due passi importanti. Marco Sportiello sarà il nuovo vice-Maignan, una scelta precisa di Stefano Pioli che lo aveva già allenato alla Fiorentina. Per l’esperto portiere italiano è pronto un contratto di quattro anni. In mattinata, inoltre, ha svolto le visite mediche anche un altro estremo difensore: si tratta del giovanissimo Noah Raveyre, portiere classe 2005 in arrivo a parametro zero dopo la fine del contratto con il Saint Etienne.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan news/ Per Lukaku si fa sul serio! Seguito anche Morata (24 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA