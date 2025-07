Calciomercato Milan News: il centravanti dell'Udinese è seguito da Napoli, Atletico Madrid e Atalanta. Ora si cerca il sorpasso su tutti (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SPRINT PER LUCCA

Il calciomercato Milan si inserisce prepotentemente nella corsa per Lorenzo Lucca. Il Napoli, in vantaggio su tutti per l’attaccante dell’Udinese, non sembra intenzionata a voler chiudere la trattativa e si sarebbe dirottato verso Kean.

Sulla punta piemontese restano dunque l’Atletico Madrid e l’Atalanta nel caso dovesse partire Retegui. In questo momento di stallo generale, li Milan potrebbe beffare tutti affondando il colpo sin da subito con il club friulano.

Igli Tare starebbe lavorando proprio in questa direzione, avviando i primi contatti con l’entourage del giocatore. Per convincere l’Udinese ci vorrà un’offera tra i 35 e i 40 milioni di euro: viste le tante cessioni, non è da escludere che il Milan possa presentare una cifra simile per il nativo di Moncalieri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UNA CESSIONE PER REPARTO

Il calciomercato Milan non si limita a Lucca, anzi. Per arrivare ad accontentare la richiesta dell’Udinese c’è bisogno di soldi e questi possono arrivare da diverse cessioni come quelle di Tommaso Pobega, Malick Thiaw e Alvaro Morata.

Sul centrocampista c’è il Bologna che potrebbe esercitare la clausola di riscatto a 12 milioni, una cifra che però Sartori reputa troppo alta. Per questo i felsinei starebbero lavorando per abbassarla tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Capitolo Thiaw: il Como si è presentato con 25 milioni a Milanello, convincendo il club rossonero ma non il giocatore che non sarebbe convinto di cambiare piazza. Il Newcastle però potrebbe far cambiare idea al tedesco e i Magpies sono pronti a pareggiare l’offerta dei comaschi.

Infine Alvaro Morata con la trattativa che sembra essersi definitivamente sbloccata verso il Como.Fabregas, ex compagno di club e Nazionale dell’attaccante spagnolo, sta giocando un ruolo chiave per convincerlo ad accettare la proposta dei Lariani.