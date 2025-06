CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MAIGNAN AL CHELSEA

Il calciomercato Milan ha fretta e Igli Tare lo sa. Per questo, con la stessa velocità con cui è stato preso Allegri, il direttore sportivo dei rossoneri sta cercando di imbastire un mercato all’altezza sia sul fronte acquisti che naturalmente su quello delle cessioni.

Aver mancato l’access all’Europa ha significato tanto in casa Milan poiché molti giocatori hanno chiesto la cessione, tra questi Tijjani Reijnders. Ieri l’olandese ha svolto le visite mediche con il Manchester City e per circa 70 milioni si trasferirà alla corte di Pep Guardiola.

Un altro giocatore in procinto di salutare Milano è Mike Maignan. Portiere e leader dei rossoneri, il titolare della Nazionale francese è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono margini per rinnovare. Ciò significa che se il club non lo vende ora, lo andrebbe a perdere a parametro zero tra 7 mesi.

Tare entro domani vuole chiudere con il Chelsea e formalizzare il passaggio di Maignan ai Blues. L’accordo tra il club inglese e l’entourage dell’estremo difensore è già stato trovato, ora bisognerà cercare di ufficializzare anche quello tra le due società.

Infatti in giornata si terrà il colloquio decisivo tra Chelsea e Milan per risolvere le problematiche legate alla differenza economiche tra la domanda dei rossoneri e l’offerta dei Blues. Alla fine la spesa dovrebbe essere di 18 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PELLEGRINO AI SALUTI

Il calciomercato Milan lavora anche a cessioni secondarie. Come per esempio quella di Marco Pellegrino, difensore argentino che si trasferirà al Boca Juniors alla base di un accordo trovato per una cifra pari a 3.5/4 milioni di euro.

Inoltre, verrà aggiunta una percentuale significativa sulla futura rivendita del giocatore intorno al 20%. Dunque i rossoneri si portano avanti e in caso di addio al Boca, andrebbe a prendersi parte della cifra del trasferimento.

Classe 2002, Pellegrino era arrivato a Milano nell’estate del 2023 a non ha mai avuto continuità. Dal suo arrivo si sono susseguito diversi prestiti tra cui Salernitana, Independiente e Huracàn. Il difensore lascia il Milan con solo una presenza all’attivo, quella contro il Napoli, prima di infortunarsi.