Calciomercato Milan News: Mike Maignan il rinnovo e il possibile addio

Il calciomercato Milan si sta già iniziando a muovere per la prossima stagione, sono diverse le operazioni che sicuramente i rossoneri dovranno intavolare ma sarà necessario avere prima un’idea su chi potrà essere il tecnico tra Conceiçao o un sostituto, per non creare un progetto lontano dalle loro corde. Ci sono alcune situazioni però su cui è possibile intervenire a prescindere dalla scelta del tecnico e che dovranno essere gestite il prima possibile, la prima è sicuramente quella di Theo Hernandez su cui pesa la scadenza del contratto nel 2026 e l’altra è quella di Mike Maignan che nelle ultime partite non sta riuscendo a dare sicurezza alla difesa rossonera.

Nuovo allenatore Milan, Antonio Conte sostituto di Conceiçao?/ Può succedere d'estate se...(27 febbraio 2025)

Il portiere francese è vicino al rinnovo di contratto con i rossoneri per una cifra intorno a 5 milioni all’anno per altri quattro anni dalla scadenza di quello attuale ma le prestazioni poco convincenti e la possibile volontà di tagliare con il passato della squadra potrebbe muovere la dirigenza del calciomercato Milan nel cercare una sistemazione. Il portiere della nazionale francese è comunque molto stimato in Italia e all’estero e già nelle scorse stagioni era stato cercato da top club europei su tutti il Bayern Monaco, che prima o poi dovrà sostituire Neuer, il Paris Saint-Germain, visto il possibile addio di Donnarumma, e il Manchester United.

Tabellone Coppa Italia/ Le semifinali vedranno il derby di Milano e Bologna-Empoli (27 febbraio 2025)

Calciomercato Milan News: Lucas Chevalier, Marco Carnesecchi ed Elia Caprile i possibili sostituti

Nel caso di cessione di Maignan però il calciomercato Milan avrebbe già individuato dei possibili sostituti, profili giovani e di grande prospettiva in linea con la strategia della società e che potrebbero seguire le orme del portiere ex Lille nella sua crescita in rossonero. Il primo nome è quello di Lucas Chevalier, portiere francese classe 2001 di proprietà del Lille, società con cui il Milan ha un forte legame, e che da quando ha ereditato il posto da titolare è uno dei migliori della Ligue 1 e in questa stagione ha aiutato i compagni anche a posizionarsi nelle prime 8 in Champions League.

Calciomercato Napoli News/ Manchester United su Osimhen, offerto anche Hojlund (27 febbraio 2025)

La richiesta del Lille per Chevalier però è abbastanza alta, intorno ai 40 milioni ma sicuramente non sotto i 30, per questo il Milan potrebbe virare su altri profili già noti nel nostro campionato di Serie A come Marco Carnesecchi, ventiquattrenne dell’Atalanta, ed Elia Caprile, classe 2001 di proprietà del Napoli ma in prestito al Cagliari. Il primo potrebbe non essere semplice da raggiungere per la richiesta dei bergamaschi mentre il secondo seppur di buona prospettiva non raggiunge i livelli di Maignan.