Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dei rossoneri. Restes e Caprile in cima alla lista (10 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MAIGNAN NON RINNOVA

Il calciomercato potrebbe essere utile al Milan per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione di tornare ad occupare le posizioni più alte della classifica in Serie A e poter così nuovamente disputare le coppe europee. Tuttavia, nelle scorse ore è emersa un’indiscrezione che sta facendo quantomeno storcere il naso ai tifosi milanisti.

Serie A, Milan Como in Australia: anche Infantino favorevole/ “Ognuno libero di giocare dove vuole”

Stiamo parlando infatti del possibile addio di Mike Maignan, attualmente in scadenza di contratto al termine dell’annata calcistica in corso e cioè a giugno del 2026. Secondo quanto rivelato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe lontano dal raggiungere un accordo per il prolungamento del rapporto lavorativo coi rossoneri.

Stadio San Siro, nasce holding di Inter e Milan/ Inserite clausole in caso di uscita dal progetto

Questa situazione ha dunque richiamato l’attenzione di altri club come la Juventus, dove il direttore generale bianconero Damien Comolli avrebbe già preso contatto con le varie parti per conoscere la fattibilità di un futuro tesseramento del trentennte transalpino, magari addirittura a parametro zero.

Se vorrà davvero aggiudicarsi Maignan, la Vecchia Signora dovrà però battere la concorrenza di altri grandi club europei come ad esempio il Bayern Monaco, che sta pensando a rimpiazzare il trentanovenne Manuel Neuer. Anche il Chelsea, che avrebbe voluto il calciatore già alla vigilia del Mondiale per Club, potrebbe tornare alla carica.

Calciomercato Milan News/ Duello per Bernardo Silva, davanti seguito un giovane brasiliano (9 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA JUVE VORREBBE IL FRANCESE

Il calciomercato potrebbe dunque essere caratterizzato da un avvicendamento nel ruolo di portiere nel prossimo futuro per quanto riguarda il Milan. Al fine di sostituire Maignan in maniera adeguata, i dirigenti dovranno ragionare bene su che giocatore puntare ed una prima soluzione interna potrebbe essere rappresentata dal promettente Lorenzo Torriani, giovane distintosi in estate ed ora in forze al Milan Futuro.

Se invece Tare ed i suoi collaboratori sceglieranno di puntare su profili ben più rodati allora potrebbe scatenarsi un derby di mercato con l’Inter per accaparrarsi Elia Caprile, di proprietà del Cagliari ma nel mirino appunto anche dell’Inter per sostituire Sommer. Un’altra soluzione è rappresentata da Guillaume Restes del Tolosa: il ventenne sta facendo bene con i biancomalva e si spera possa seguire le orme di Maignan che era invece arrivato dal Lille.