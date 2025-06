Calciomercato Milan News, la rivoluzione parte tra i pali

Il calciomercato Milan vedrà una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti e dopo il nono posto dell’ultima stagione chiunque può salutare definitivamente. In particolare c’è da chiarire la situazione di due pedine chiave come Maignan e Theo Hernandez, due big della rosa ma entrambi con il contratto in scadenza il prossimo Giugno 2026.

Per questo ormai il Milan ha chiarito ai giocatori che o rinnovano o vanno via in questa sessione, non è possibile la cessione a parametro zero e la società valuterà se trattenerli o meno. Il Milan ha trovato accordo con l’Al Hilal per la cessione di Theo ma il giocatore ha ancora molti dubbi sul trasferimento in Arabia Saudita che alla sua età sarebbe vista come una sconfitta.

Diversa è la situazione di Mike Maignan. Milan e staff del portiere erano ad un passo dall’accordo qualche mese fa ma successivamente non si è trovato la quadra e ora vige una fase di stallo. Come ha riportato in queste ore il giornalista Fabrizio Romano il Chelsea è piombato sul portiere e sarebbe pronto a presentare un’importante offerta per acquistarlo.

Calciomercato Milan News, due alternative per la porta

Con la cessione di Maignan il calciomercato Milan parte dal portiere e Igli Tare lavora per trovare eventualmente il suo sostituto. Ci sono due portieri di livello assoluto nel mirino e come riporta il giornalista Daniele Longo il club è pronto all’affondo in caso di addio del francese. Il club rossonero segue con attenzione Carnesecchi dell’Atalanta e Svilar della Roma

Il portiere del Milan potrebbe salutare e il sogno di Tare è l’attuale portiere della Roma Svilar. Il portiere giallorosso è tra le rivelazioni di questa stagione ma la Roma non ha trovato l’accordo per il rinnovo e la cessione quindi non è utopia, anzi tutt’altro. Sul giocatore c’è grande attenzione da parte del Bayern Monaco che starebbe valutando cosi il grande colpo per la porta.

L’alternativa del calciomercato Milan a Svilar è Carnesecchi, portiere che in questi anni ha avuto alti e bassi ma che si è caratterizzato come uno dei migliori portieri della Serie A. L’Atalanta non lo lascerà partire facilmente e per il giocatore chiede almeno 35 milioni di euro, il Milan prende nota e valuta dove e come piazzare l’affondo.