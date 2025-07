Il calciomercato Milan è tornato a cercare un attaccante tra Jean-Philippe Mateta e Dusan Vlahovic. Tentativo per intromettersi nella trattative di Wesley

Calciomercato Milan News: Wesley come Cafù

Le trattative che vengono associate al calciomercato Milan fino a questo momento sono principalmente quelle per un nuovo attaccante, visto che in questo momento Gimenez non ha un’alternativa come prima punta e non dà abbastanza sicurezze ad allenatore e società dopo la seconda metà della scorsa stagione.

Come hanno evidenziato questi primi giorni di allenamento però la squadra ha la grossa necessità di acquistare almeno due terzini, uno per fascia, che siano i titolari del prossimo anno visto che in questo momento le fasce sono affidate a Jimenez ed Emerson.

Gli ultimi nomi in quelle zone di campo hanno fatto rumoreggiare la piazza rossonera che vorrebbe profili più importanti simbolo che la società rispetti l’ambizione e la storia del club e punti per davvero a lottare per lo scudetto, come ha detto Luka Modric dopo la presentazione con il club.

Per questo la dirigenza del Milan sta provando ad inserirsi nella trattativa tra Roma e Flamengo per Wesley, facendo leva proprio sul blasone del club per convincere il brasiliano, la richiesta dei rossoneri di Rio è di 30 milioni, budget molto alto per RedBird ma con qualche cessione uno sforzo potrebbe essere fatto.

Calciomercato Milan News: Jean-Philippe Mateta e Dusan Vlahovic due obiettivi in attacco

Per quanto riguarda l’attaccante invece il calciomercato Milan vorrebbe acquistare un calciatore più vicino alle idee tattiche di Massimiliano Allegri e che quindi faccia molto affidamento sulla sua forza fisica e che possa essere un’arma in campo aperto per le azioni di contropiede.

Uno dei profili seguiti è quello del ventottenne francese Jean-Philippe Mateta che gioca con il Crystal Palace con cui lo scorso anno ha segnato 14 gol in Premier League, gli inglesi però chiedono 50 milioni visto anche l’interesse che il Liverpool potrebbe avere nel giocatore, con cui il Milan non potrebbe rivaleggiare.

Una delle alternative rimane sempre Dusan Vlahovic che però non si capisce ancora se si libererà della Juventus tramite una rescissione del contratto o rimarrà in bianconero per giocarsi le sue carte o per percepire lo stipendio da 12 milioni e poi liberarsi a parametro zero. In caso non riesca a trovare l’accordo con i bianconeri per il suo acquisto servirebbero 20 milioni per il cartellino a cui però andrebbero aggiunte le spese dell’ingaggio, molto elevato, e quelle delle commissioni per l’agente che, come ha dimostrato in passato, di solito raggiungono cifre importanti.