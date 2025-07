Calciomercato Milan News: i rossoneri vorrebbero mettere le mani sul giocatore della Juventus. L'attaccante si vestirà di rossoblu (25 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IDEA MCKENNIE

Il calciomercato Milan ci prova per Weston McKennie. Se ne parla poco, ma lo statunitense è in scadenza a giugno 2026 e le trattative per quanto riguarda il rinnovo sono ancora in stallo. Dunque se non dovesse arrivare l’accordo, il giocatore potrebbe partire a parametro zero a gennaio.

A proposito, il Milan sarebbe interessato ad acquistare l’ex Schalke 04 sfruttando appunto la scadenza dietro l’angolo. Insomma, una situazione molto simile (per non dire uguale) per quanto riguarda l’attaccante Dusan Vlahovic.

Occhio però alla pista americana: infatti alcuni club di MLS hanno sondato il terreno per un ritorno in patria per McKennie. Il Milan resta alla finestra e cercherà di capire in primis se avverrà il rinnovo con la Juve e in secondo luogo il costo dell’operazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THIAW RIMANE IN ROSSONERO

Il calciomercato Milan vede un’altra svolta sulla saga Malick Thiaw. Il difensore era stato accostato prima al Bayer Leverkusen nello scambio mai avvenuto con Granit Xhaka e poi al Como, con il club biancoblu che aveva offerto 25 milioni.

Ora invece il futuro del tedesco è solo rossonero. Il tecnico Massimiliano Allegri sembra puntare forte su Thiaw e dunque la società, per accontentare il proprio tecnico, ha deciso di respingere ogni tipo di offerta per lui.

Chi invece lascerà la Milano rossonero è Lorenzo Colombo che nel weekend approderà al Genoa. Per l’ex Lecce e Monza si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A breve nuova avventura per Colombo dunque.

