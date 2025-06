CALCIOMERCATO MILAN NEWS, QUANTI ADDII

Il calciomercato Milan sta facendo i conti con un esodo di massa a causa della mancata qualificazione in Champions League. I rossoneri infatti sono partiti con l’addio di Tijjani Reijnders, destinazione Manchester City, ma non è finita qui.

Anche Christian Pulisic, Theo Hernandez e Mike Maignan sono vicini a salutare San Siro, a differenza di Rafael Leao dove salgono le quotazioni di una sua possibile permanenza nonostante le forti voci dalla Germania che lo vedono vicino al Bayern Monaco.

Tornando ad uno dei possibili addii, quello dell’estremo difensore ex Lille, il Milan si è già tutelato bloccando Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, finito anche di recente nel mirino del Manchester United per sostituire Onana in porta.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, 15 MILIONI PER MAIGNAN

Il calciomercato Milan si muove parecchio grazie a Tare. Da quando è arrivato in rossonero, l’ex Lazio ha subito mosso in fretta le sue pedine ingaggiando in primis Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e poi chiudendo alcune situazioni di mercato come Luka Modric.

Grazie agli ottimi rapporti tra Tare e l’agente di Milinkovic-Savic, l’accordo tra le parti è stato trovato mentre per convincere il Torino basteranno 20 milioni: questo è l’importo della clausola che permetterebbe al serbo di cambiare squadra.

Ovviamente tutto dipenderà dal futuro di Maignan, attualmente legato alla volontà del Chelsea di affondare il colpo. Fin qui i Blues sono pronti ad offrire 15 milioni di euro, una cifra che non rispecchia il valore del francese, ma bisogna considerare che il potere è in scadenza nel 2026.