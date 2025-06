Calciomercato Milan News: il centravanti dell'Al-Hilal potrebbe giocarsi il posto con Gimenez. Il difensore invece è l'alternativa di Leoni (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI LAVORA SUL VICE GIMENEZ

Il calciomercato Milan insiste per il ruolo della punta. Santiago Gimenez resterà naturalmente in rosa poiché l’investimento è stato importante e la società crede in lui. Detto ciò, i rossoneri voglio alzare il livello anche delle riserve.

Ecco perché Aleksandar Mitrovic, 30enne dell’Al-Hilal, potrebbe fare il caso di Massimiliano Allegri. Il calciatore è ancora pienamente nel giro della Nazionale serba, con tanto di fascia da capitano, e potrebbe rappresentare una valida alternativa a Gimenez.

Calciomercato Milan News/ In difesa è derby per Leoni, un Azzurro al posto di Theo (18 giugno 2025)

La situazione però qual è? Il Corriere dello Sport racconta come il calciatore è a tutti gli effetti uno dei preferiti di Igli Tare, ma i 20 milioni richiesti per un giocatore di 30 anni fanno storcere il naso ai dirigente di casa Milan, al netto del suo valore.

Oltre ad essere ancora titolare in Nazionale, fino a qualche anno fa era tra gli attaccanti più apprezzabili della Premier League. Tra il 2015 e il 2023, Mitrovic ha giocato tra le fila del Newcastle e Fulham con 255 presenze e 123 gol.

Calciomercato Milan News/ Morata può tornare e restare, Xhaka preferito ma non unica opzione (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL CASO TOMORI

Il calciomercato Milan in tutto ciò deve necessariamente guardare al reparto difensivo. Infatti Tomori non è ancora sicuro di rimanere e le sirene bianconere della Juventus ricominciano a farsi sentire, dopo l’approccio a gennaio.

Sembrava fatta per il passaggio di Tomori a Torino, ma sin dall’arrivo Conceicao ha subito fatto capire che l’inglese non si sarebbe minimamente mosso. Ora tutto sta a Massimiliano Allegri che dovrà valutare i suoi giocatori da vicino.

Il Milan ha aperto alla cessione anche se si aspetta come detto Allegri, a cui va l’ultima parola sul futuro di Tomori. Se dovesse partire, considerando che su Leoni c’è forte l’Inter, l’alternativa al difensore del Parma c’è Comuzzo.

Calciomercato Milan News/ Xhaka, si pensa a Thiaw come contropartita. Idea Javi Guerra (17 giugno 2025)

Classe 2005 della Fiorentina, il Nazionale azzurro era vicino al Napoli durante la sessione invernale ma i partenopei hanno fatto un passo indietro dopo la richiesta di 40 milioni di euro. Di recente, ha anche rinnovato con la Fiorentina.