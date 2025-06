Calciomercato Milan News: l'attaccante serbo è una richiesta di Massimiliano Allegri. La punta può finire in prestito ai rossoblu (30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MITROVIC ANCORA NEL MIRINO

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un attaccante. Massimiliano Allegri ha spiegato il suo progetto tecnico a Igli Tare che ora è al lavoro per accontentarlo. Il direttore sportivo rossonero sta facendo un vero e proprio restyling dell’attacco.

In entrata il nome che è tornato di moda per il calciomercato Milan è quello di Aleksandar Mitrovic, attuale punta dell’Al Hilal e con un passato importante in Premier League tra Newcastle e Fulham. Al serbo infatti piacerebbe tornare a giocare in Europa dopo 47 gol in 51 partite in Arabia Saudita.

La trattativa non è delle più semplice poiché l’Al Hilal di Simone Inzaghi non vuole perdere uno dei propri punti di forza. Il Milan nel dubbio starebbe preparando un’offerta in prestito con diritto o obbligo di riscatto, così da non gravare sul bilancio attuale.

Chi invece potrebbe lasciare Milano, seppur momentaneamente, è Lorenzo Colombo. Per il centravanti classe 2002 si aprirebbe l’ennesimo scenario di prestito secco e dopo Cremonese, Spal, Lecce, Monza e Empoli, potrebbe accasarsi per una stagione al Genoa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCCHI SUL TALENTO DEL PORTO

Il calciomercato Milan non si muove solamene in attacco. L’ultimo profilo attenzionato è quello di Martim Fernandes, terzino classe 2006 in forza al Porto. Secondo Tuttosport, i rossoneri vorrebbero aumentare il numero di investimenti per il futuro. Si sa però che il club portoghese è bottega cara.

Sul fronte acquisti c’è da segnalare una possibile marcia indietro per Xhaka. La cifra di quasi 20 milioni è esagerata per il Milan e se il Bayer Leverkusen non fosse intenzionato a scendere, la trattativa potrebbe arenarsi.

Per il resto, confermato l’arrivo di Ricci dal Torino per la cabina di regia, il club lombardo vorrebbe chiudere definitivamente per Jashari. Il classe 2002 del Club Brugge ha già comunicato di voler essere ceduto ai rossoneri.