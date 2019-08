Calciomercato Milan news/ Moggi boccia il mercato dei rossoneri (ultime notizie)

Luciano Moggi non è del tutto convinto dal calciomercato del Milan, dunque suggerisce ai tifosi rossoneri di non farsi troppe illusioni in vista del campionato. In un’intervista rilasciata a TMW l’ex direttore sportivo della Juventus ha parlato dei movimenti della squadra di Giampaolo e soprattutto delle ambizioni che potrà coltivare in questo campionato: “Il progetto giovani può essere interessante, basta non aspettarsi risultati. È una squadra che può lottare per l’Europa League, più di quello non credo. Poi se i giocatori matureranno potrà fare qualcosa in più, ma non certamente quest’anno. Il Milan è blasonato, ma i tempi sono passati. C’è un gruppo societario nuovo che tende a valorizzare per poi vendere e questo va un po’ contro i risultati”. A fare da eco a Moggi le parole del commentatore tv ed ex rossonero Massimo Ambrosini: “Ci vorrà del tempo per spiegare le idee a chi è rimasto e a chi è arriva. La Coppa d’Africa ha tolto giocatori che potevano già essere utili. Serve tempo. Domenica, il Milan è obbligato a partire bene, le aspettative sono di un certo tipo”.

Calciomercato Milan News, si lavora al rinnovo di Suso e alle uscite

Il Milan sta lavorando per il rinnovo contrattuale di Suso. Lo spagnolo è considerato uno dei migliori giocatori a disposizione del mister e la società in ottica di accontentare Giampaolo vorrebbe prolungare il contratto dell’attaccante nel corso di questa sessione di calciomercato. Oltre al rinnovo di Suso in ballo ci sono Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt, Ivan Strinic e Theo Hernandez. Sono tutti candidati a lasciare il Milan entro la fine di questo calciomercato, visto che per un motivo o per l’altro non rientrano nei piani della società. Per Strinic ci sarebbero Spal e Nizza, agli altri elementi in esubero invece andrebbe trovata una nuova destinazione. Restano meno di due settimane per piazzare gli ultimi colpi in entrata e in uscita. Il Milan è al lavoro…

