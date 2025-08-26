Il calciomercato Milan guarda in Spagna con i profili di Christantus Uche e Juanlu Sanchez. Conrad Harder in arrivo come nuovo numero nove

Calciomercato Milan News: Conrad Harder in arrivo a Milano

Dopo una partita d’esordio deludente e lo stop obbligato alla trattativa di Boniface, Massimiliano Allegri ha avuto un confronto con la società nel quale ha espresso tutte le sue necessità per concludere al meglio la stagione che si riflettono in altri nuovi arrivi a centrocampo e in attacco.

Video Novara Inter Under 23 (1-1)/ Gol e highlights: i ragazzi di Vecchi debuttano con un pari

Il calciomercato Milan in pochi giorni ha chiuso l’acquisto dell’attaccante per poi mettersi a valutare diversi profili per il centrocampista chiesto dal tecnico e un nuovo esterno che possa giocare come terzino in caso di difesa a 4 e soprattutto che possa rimpiazzare Jimenez prossimo partente.

L’attaccante scelto e che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Milano per diventare il futuro titolare della squadra è il danese classe 2005 Conrad Harder dello Sporting Lisbona, il Milan pagherà 25 milioni per il cartellino del ragazzo che nella passata stagione ha avuto poco spazio dovendo rivaleggiare con Gyokeres.

DIRETTA/ Salernitana Siracusa (risultato finale 1-0): decide Knezovic su rigore (Serie C, 25 agosto 2025)

È un giocatore con uno spiccato senso del gol come dimostrano gli 11 gol e 7 assist in 44 partite nella scorsa stagione tra tutte le competizioni quasi sempre entrando dalla panchina e capace di giocare sia come attaccante unico che in coppia.

Calciomercato Milan News: Christantus Uche e Juanlu Sanchez gli osservati di Moncada

Geoffrey Moncada però non si limiterà all’acquisto dell’attaccante e vuole regalare al tecnico anche altri due giocatori, che in questo weekend si sono scontrati nel loro campionato sotto gli occhi del direttore tecnico rossonero, per il prosieguo del calciomercato Milan si guarda in Spagna dove piacciono due giovani talenti.

DIRETTA/ Casertana Altamura (risultato finale 3-1): autogol di Spina! (Serie C, oggi 25 agosto 2025)

Il primo è il centrocampista o attaccante ventiduenne nigeriano Christantus Uche di proprietà del Getafe con cui nelle due partite d’inizio stagione ha già realizzato 1 gol e 1 assist grazie alla corsa e alla prestanza fisica, le sue caratteristiche principali.

Il secondo obiettivo del viaggio in Spagna di Moncada è il terzino destro spagnolo di ventidue anni che gioca nel Siviglia Juanlu Sanchez, che il Napoli ha seguito per gran parte dell’estate salvo poi abbandonare la trattativa per le richieste troppo alte del club andaluso che non vorrebbe cederlo.

I biancorossi infatti chiedono almeno 25 milioni per lasciar partire il ragazzo ma il Milan, soprattutto in caso di addio di Musah e Jimenez, o anche uno solo dei due, avrebbe i soldi a disposizione e non si farebbe problemi ad investirli per un profilo giovane e di prospettiva.