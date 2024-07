CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Morata lancia segnali, fissato il prezzo per Thiaw (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MORATA PIU’ VICINO!

Il calciomercato del Milan punta ruota ancora fortemente attorno alla scelta di una punta, con l’opzione Zirkzee che si sta sempre più affievolendo. Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia dei tifosi rossoneri resta quello di Alvaro Morata, con le dichiarazioni del centravanti spagnolo (attualmente ancora impegnato con la sua Nazionale a Euro 2024, con la Spagna arrivata in semifinale) che sembrano strizzare l’occhio a un suo possibile ritorno in Italia. Morata ha raccontato a El Mundo le sue impressioni su un possibile addio all’Atletico Madrid che potrebbe concretizzarsi questa estate.

Per Morata lasciare la Spagna sarebbe al momento l’opzione in grado di garantigli maggiore serenità: “In Spagna è molto difficile per me essere felice. Alla fine qualcosa salta sempre fuori da qualche parte. L’altro giorno per aver fatto un gesto ai giornalisti, solo un fischio, un gesto che pensavo sarebbe rimasto tra noi, poi alla fine qualche giornalista l’ha ripreso e… Non so, era solo un gesto, ma alcuni ne hanno approfittato per criticare, come sempre. In Spagna non c’è rispetto per niente e nessuno”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER THIAW RICHIESTA ALTA

Il calciomercato del Milan sta probabilmente anche aspettando un’uscita importante per scattare con una certa decisione. La dirigenza rossonera è al lavoro per finalizzare una cessione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di incassare circa 25 milioni di euro. Zlatan Ibrahimovic, durante una recente conferenza stampa, ha chiaramente espresso il desiderio di trattenere i pezzi pregiati della rosa come Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Tuttavia, appare inevitabile che il Milan debba sacrificare uno o due giocatori importanti per fare cassa e poter poi investire sul calciomercato in entrata.

Malick Thiaw potrebbe essere il giocatore destinato a lasciare il Milan, con il club disposto a cedere il centrale tedesco per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. A questa somma fissa si aggiungerebbero una serie di bonus, che potrebbero portare il totale dell’affare a circa 33 milioni di euro. Al momento, il Newcastle è la squadra più interessata a Thiaw. Nel caso in cui Malick Thiaw dovesse partire, il Milan realizzerebbe un’importante plusvalenza di calciomercato, dato che il giocatore classe 2001 era arrivato nell’estate del 2022 per meno di 9 milioni di euro.











