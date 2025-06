Il calciomercato Milan potrebbe vedere la permanenza di Alvaro Morata grazie ad Allegri. Granit Xhaka è il prescelto per guidare il centrocampo

Calciomercato Milan News: Alvaro Morata seconda chance a Milano

I rossoneri continuano a lavorare per riuscire ad essere una delle squadre favorite per lo scudetto nella prossima stagione, dove comunque l’obiettivo sarà la qualificazione in Champions League, inoltre la squadra milanese non avrà imposizioni del fair play finanziario non partecipando alle competizioni europee e potrebbe fare un grande numero di acquisti. Il calciomercato Milan però allo stesso tempo dovrà fare i conti con le cessioni o con la possibilità di vedere andare via a parametro zero alcuni tra i suoi giocatori migliori che sembrano non intenzionati a rinnovare.

A sorpresa però potrebbe fare ritorno in rossonero un giocatore acquistato la scorsa estate e mandato in prestito per il rapporto difficile con il tecnico e la società, Alvaro Morata, lo spagnolo infatti era stato mandato al Galatasaray per terminare la stagione ma il ritorno di Mauro Icardi e l’arrivo di Sané, oltre alla presenza di giocatori come Akgun e Yilmaz potrebbe togliergli spazio. Se decidesse di rimanere al Milan poi ritroverebbe Allegri, l’allenatore che forse più di tutti è stato capace di valorizzarlo ai tempi della Juventus e con cui ha un ottimo rapporto di amicizia.

Calciomercato Milan News: Granit Xhaka il nuovo cervello dei rossoneri

Il primo pensiero di chi lavora al calciomercato Milan però in questo momento è un altro, ovvero il centrocampo dove deve essere sostituito Reijnders e devono essere aggiunti giocatori con caratteristiche che mancano ai titolari della squadra rossonera. Il giocatore che più piace a Igli Tare e a tutta la dirigenza è Granit Xhaka, trentaduenne del Bayer Leverkusen e perno della squadra con cui Xabi Alonso ha vinto la Bundesliga da imbattuto, lo svizzero vorrebbe rimanere in Germania ma non chiude ad un trasferimento, ora tocca a Tare convincere la squadra tedesca con un’offerta di 10 milioni.

Le alternative al centrocampista svizzero sono diverse e vanno da Ricci il cui prezzo e l’età non ancora matura, secondo il tecnico, non convincono fino in fondo, a Jashari che però ha caratteristiche leggermente diverse dal classico regista, passando per Javi Guerra che è il vero piano b della squadra milanese. Il giocatore del Valencia ha ventidue anni e un prezzo leggermente inferiore ai suoi avversari, 25 milioni, ma potrebbe non essere così semplice arrivare al suo trasferimento per l’interesse di squadre spagnole quali il Villarreal e l’Atletico Madrid, a convincerlo però potrebbe essere il ruolo centrale che il Milan potrebbe offrirgli.