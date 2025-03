Calciomercato Milan News: Christos Mouzakitis il talento per il centrocampo

Il calciomercato Milan si inizia già a muovere per le prossime stagioni andando a pescare due giovani talenti che si sono messi in luce in questa edizione dell’Europa League e che interessano la dirigenza rossonera per costruirci il futuro della squadra o per valorizzarli e poi venderli a cifre più elevate. Sugli spalti dello stadio Karaiskakis nella partita, terminata 2-1, tra Bodo-Glimt e Olympiakos negli ottavi di finale della seconda competizione europea è stato riconosciuto un osservatore del club di Milano intento a seguire le prestazioni di due giocatori greci, Christos Mouzakitis e Charalampos Kostoulas.

Il primo è un centrocampista mancino greco classe 2006 che ha iniziato ad essere aggregato in prima squadra dimostrando un talento cristallino che gli ha permesso di ricevere già anche la sua prima convocazione in nazionale maggiore, in questa stagione è già stato impiegato in 32 partite in tutte le competizioni collezionando anche 2 gol e 5 assist. Nonostante la forza fisica non sia il suo punto di forza Mouzakitis può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, dal mediano davanti alla difesa con possibilità di impostare il gioco, che la mezzala in un centrocampo a tre, che più avanzato come trequartista.

Calciomercato Milan News: Charalampos Kostoulas insinua il futuro di Francesco Camarda

Il secondo obiettivo per il calciomercato Milan invece è un attaccante greco classe 2007 di piede destro che in questa prima stagione con la prima squadra dell’Olympiacos ha già collezionato 35 partite realizzando 11 gol e 2 assist in tutte le competizioni, le sue caratteristiche principali sono l’imponente prestanza fisica che gli permette di giocare come unica punta o in coppia con un altro attaccante con caratteristiche più di velocità. Rispetto al suo compagno di squadra Mouzakitis, Kostoulas ha un prezzo più elevato per via del ruolo più di spicco all’interno della rosa.

L’acquisto di Kostoulas però sembrerebbe andare contro la politica di valorizzazione dei giovani del vivaio perseguita tramite il Milan Futuro e in particolare andrebbe a chiudere i possibili spazi per Francesco Camarda, il giovane talento italiano e rossonero su cui negli ultimi due anni la società ha puntato molto ma che nel mercato invernale era stato vicino al Monza. Il Milan sembrerebbe disposto a spendere una cifra complessiva di 20 milioni per i due giocatori ma deve stare attenta all’interesse di due club di Premier League, l’Aston Villa e l’Arsenal, che soprattutto in questa stagione ha puntato molto sui giovanissimi della rosa.