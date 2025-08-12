Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Prestito alla Cremonese 12 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SU MUSAH C’E’ SEMPRE IL NAPOLI

La dirigenza del Milan sta lavorando parecchio in questa fase del calciomercato estivo per migliorare il più possibile l’organico della prima squadra. Il tecnico Massimiliano Allegri attende un nuovo difensore dopo la partenza di Malick Thiaw in direzione Newcastle e poco fa è arrivato anche Koni De Winter nel capoluogo lombardo.

Il genoano dovrebbe effettuare le visite mediche e firmare così il nuovo contratto con buonapace dell’Inter, che lo seguiva a sua volta per la propria difesa. Ai rossoneri piacerebbe però muoversi pure in uscita e guadagnare una cifra importante dalla cessione di un giocatore che non viene ritenuto indispensabile per il progetto 2025/2026.

In cima a questa lista ci sarebbe Yunus Musah, ancora sotto contratto fino al 30 giugno del 2028. L’intenzione del Milan è quella di privarsi dello statunitense per meno di 30 milioni di euro dato che comunque l’allenatore toscano non disdegnerebbe di poterlo impiegare in caso di necessità. Resta però da capire quale possa essere la volontà dello stesso centrocampista, seguito in particolare da due club.

Le società che si segnalano sulle tracce di Musah sono il Napoli, a cui viene accostato da svariate settimane, ed il Nottingham Forest, ancora disposto a potenziarsi pescando nel nostro Paese. La proposta dei campani da 22 milioni più tre di bonus non è stata accettata dal Milan che rimane fermo sulla sua valutazione e spera piuttosto di trovare una nuova sistemazione a gente come Bennacer, Adli e forse pure Chukwueze, parso in spolvero nel precampionato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BONDO VA ALLA CREMONESE

Nel frattempo si è concretizzato in queste ore un altro affare che era già nell’aria da qualche giorno per il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno infatti trovato l’accordo con la Cremonese per la cessione in prestito di Warren Bondo, prelevato dal Monza durante la sessione di mercato invernale. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito milanista, si legge che la formula dell’operazione prevede il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore.

Il centrocampista avrà dunque modo di maturare ulteriore esperienza in Serie A visto che i grigiorossi hanno conquistato la promozione nello scorso campionato tornando così nella massima serie. Il francese proverà a darsi da fare non solo con l’obiettivo di aiutare la Cremonese e far apprezzare il proprio rendimento ai dirigenti del Milan ma pure magari con l’idea di esordire nella selezione maggiore della sua Nazionale dopo esser stato convocato a livello giovanile in tutte le squadre fino all’Under 20.