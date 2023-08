Calciomercato Milan news/ Musah, le prime parole in rossonero. De Ketelaere verso la Dea ma.. (5 agosto 2023)

Milan news, Yunus Musah ottavo colpo di calciomercato. Le prime parole del centrocampista: “Sono felice”

Yunus Musah al Milan è ufficiale. Il centrocampista ha firmato coi rossoneri nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 agosto, legandosi ai meneghini fino al 2028. L’accordo tra il Milan e il Valencia è arrivato sulla base di venti milioni di euro più uno di bonus. Per il classe 2002 si tratta di un ritorno in Italia, dove ha vissuto fino all’età di dieci anni e dove da bambino ha cominciato a muovere i primi passi nel Giorgione. Adesso, per lui, comincia una nuova avventura con la maglia del Milan, dove vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista. Si tratta dunque dell’ottavo colpo di calciomercato per i meneghini dopo gli innesti di Romero, Sportiello, Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, Reijnders e Chukwueze.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah è sbarcato a Milano. De Ketelaere va a Bergamo (4 agosto 2023)

“Sono molto felice, credo mi farà male la bocca per quanto sto sorridendo. Non so cosa dire, ma voglio ringraziare tutti. Mi servirà un momento per capire bene cosa è successo, ma sono molto felice”, ha detto e ribadito a MilanTV poco dopo il suo arrivo. “Avere rapporto con tutti i compagni di squadra mi aiuterà a capire persone e culture diverse, è qualcosa che aiuta nella vita. Ho l’opportunità di tornare qui in Italia. Ci ho già vissuto, è bellissimo vivere questa esperienza. Il numero 80? Era disponibile, ricordavo che l’avesse utilizzato Ronaldinho e indossare la maglia numero 80 sarà molto speciale”.

Calciomercato Milan News/ Dominguez-Schouten, ballottaggio in mezzo. Idea Lenglet (oggi 3 agosto 2023)

Calciomercato Milan news, Charles De Ketelaere verso l’Atalanta

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Milan, si parla con insistenza della possibilità di vedere Charles De Ketelaere indossare la maglia dell’Atalanta. I contatti tra i rossoneri e i nerazzurri vanno avanti positivamente in queste ore e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.

Il giocatore sta valutando con grande attenzione la proposta dell’Atalanta e potrebbe accettare la chiamata della Dea per rilanciarsi. Accordo vicino tra il Milan e gli orobici sulla base di tre milioni di euro di prestito e ventitré di diritto di riscatto. Da menzionare anche il Real Sociedad e Wolfsburg, al momento un pò più indietro rispetto all’Atalanta nella corsa al giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri su Koopmeiners, Krunic richiesto in Turchia (2 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA