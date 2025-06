Calciomercato Milan News: lo statunitense interessa a Wolverhampton e Nottingham Forest. Per lo svizzero altra proposta da 30 milioni (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MUSAH IN INGHILTERRA

Il calciomercato Milan lavora sul fronte cessioni. Il primo addio di Reijnders ha portato 70 milioni nelle casse rossonere, ma la società lombarda non è intenzionata a fermarsi qui con Morata, Theo Hernandez e non solo pronti a salutare San Siro.

A questa lista si è aggiunto Yunus Musah, centrocampista statunitense su cui per primo ha messo gli occhi il Napoli. La richiesta da 25 milioni è stata ritenuta troppo alta dai partenopei che dunque hanno fatto un passo indietro.

Da registrare un timido interesse della Fiorentina mentre le due squadre che potrebbe portare a Milano la cifra richiesta sono il Wolverhampton e il Nottingham Forest. Infatti, i club di Premier League non avrebbero problemi quantomeno ad avvicinarsi ai 25 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BRACCIO DI FERRO PER JASHARI

Il calciomercato Milan si muove anche in entrata. Per quanto riguarda Samuele Ricci siamo alle battute finali con un’offerta da 25 milioni bonus compresi che hannha convinto Urbano Cairo a cedere il proprio regista al club rossonero.

L’ex Empoli non sarà l’unico colpo a centrocampo, dato che il Milan sta facendo il possibile per non farsi scappare Ardon Jashari. Lo svizzero in forza al Club Bruges ha già chiesto ufficialmente alla società la cessione in Italia.

I nerazzurri del Belgio però non vogliono fare sconti e continuano a fare muro alle diverse proposte di Jashari, arrivando fino a 30 milioni. In attesa di risposta definitiva, il Bruges ha fatto intendere che la volontà del giocatore non andrà in alcun modo ad abbassare la valutazione.