CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah vicinissimo, De Ketelaere e Origi in partenza (1 agosto 2023)

Yunus Musah, il talentuoso centrocampista statunitense classe 2002, sta per diventare il nuovo gioiello del calciomercato del Milan. Cresciuto in Italia e con il passaporto italiano, Musah lascerà il Valencia per unirsi alla squadra rossonera allenata da Stefano Pioli. L’operazione è ormai conclusa e il giocatore dovrebbe presto ricevere l’abbraccio dei nuovi tifosi. Il Valencia aveva prelevato Musah a costo zero dal vivaio dell’Arsenal, e ora lo cederà al Milan per 20 milioni di euro.

Dopo tre stagioni in Prima Squadra con i ‘Murciélagos‘, in cui ha collezionato 108 presenze tra Liga e Coppa del Re con 5 gol e 2 assist, Musah terminerà la sua esperienza in Spagna per iniziare una nuova avventura in Italia. Il giornalista Matteo Moretto, della testata iberica ‘Relevo‘, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull’affare Musah. I documenti tra i club sono già in fase di definizione e il trasferimento di calciomercato dal Valencia al Milan è stato completato senza alcun problema. Musah ha pianificato di arrivare a Milano mercoledì e si dichiara già pronto per iniziare gli allenamenti con la nuova squadra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BELGI IN FUGA?

Il Milan, nel frattempo, potrebbe vivere un esodo di giocatori belgi. Nonostante il passato recente in cui la colonia fiamminga era diventata la più nutrita insieme a quella francese con gli acquisti di Origi, De Ketelaere e Vranckx, oggi potrebbero esserci partenze importanti. Vranckx non è stato riscattato, Origi è considerato in uscita e nemmeno convocato per gli Stati Uniti, mentre Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers potrebbero finire sulla lista dei partenti.

Fra i nomi di calciomercato del Milan in uscita, spicca quello di Divock Origi, che ha deluso nella passata stagione e non è stato incluso nella tournée negli Stati Uniti da Pioli e dal club rossonero. Il Milan non farà resistenza all’addio di Origi e non ha fissato un prezzo per la vendita, considerando che era arrivato a parametro zero soltanto la scorsa estate. Qualunque cifra ottenuta dalla sua cessione, anche minima, farà realizzare una plusvalenza a bilancio, utile per i conti del club. Per i dirigenti Furlani e Moncada, la priorità è il risparmio sul monte ingaggi, e cedere giocatori come Origi potrebbe essere una mossa strategica per ottenere un equilibrio finanziario ottimale.

