Calciomercato Milan, la punta è la priorità

Il calciomercato Milan vede i rossoneri a caccia di rinforzi dopo un periodo difficile e l’obiettivo è accontentare Allegri con rinforzi in ogni reparto. In primo luogo serve sostituire Theo Hernandez e piace molto Archie Brown. Nelle prossime ore conosceremo la decisione del giocatore, al momento indeciso tra Fenerbahce e Milan, e il club non può far altro che attendere.

Oltre a questo però serve un attaccante, un giocatore come possibile alternativa o partner di Santiago Gimenez. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione ed oltre a Nicolas Jackson del Chelsea piacciono due giocatori nello specifico e ovvero Dusan Vlahovic e Mateta, quest’ultimo bomber del Crystal Palace.

Vlahovic ha il contratto in scadenza tra un anno e al momento non c’è accordo per il rinnovo, il giocatore però non vuole rinunciare ai 12 milioni di euro e quindi si valuta la possibilità di rescissione consensuale tra le parti. Il Milan osserva e potrebbe acquistare Vlahovic a zero ma occhio anche a Mateta, attaccante che piace particolarmente sia a Igli Tare che a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, possibile rivoluzione in difesa

Il calciomercato Milan è legato alle uscite e il club potrebbe attuare un’autentica rivoluzione per quel che riguarda la difesa. A sinistra via Theo e arriverà Brown probabilmente mentre a destra è sempre Douè il preferito di Tare anche se il Rennes chiede circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Ma in generale la difesa potrebbe cambiare molto.

Chi è ancora sul piede di partenza è Malick Thiaw che ha rifiutato il Como ma che valuta alcuni club tra Bundesliga e Premier League con Everton e West Ham che sono interessanti al suo cartellino. Il giocatore e soprattutto il Milan attendono e occhio a questa situazione con i rossoneri pronti a piombare su Leoni, centrale ambito anche da Inter e Juventus.

Oltre a Thiaw un altro giocatore in uscita è Tomori, giocatore ambito in Premier League e che piace molto al Newcastle. Sicuramente uno tra Thiaw e Tomori partirà, per la difesa piace appunto Leoni ma non solo e il club rossonero studia la situazione di Lucumi, centrale del Bologna con una clausola rescissoria da 28 milioni di euro.