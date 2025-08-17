Calciomercato Milan news: il senegalese del Chelsea è il piano B dei rossoneri se dovesse saltare l'accordo con il danese dello United (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, AFFARI IN PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Milan è ancora alla ricerca dell’attaccante. Nel giorno del debutto ufficiale per la stagione 2025/2026, dato che questa sera i rossoneri sfideranno il Bari in Coppa Italia, potrebbero esserci novità importanti sul fronte centravanti.

Alle ore 17:30 scenderanno in campo Manchester United-Arsenal, un match che riguarda da vicino il Milan poiché potrebbe dare risposte importanti su Hojlund, giocatore che piace molto ai rossoneri ed è in uscita dai Red Devils.

Calciomercato Milan News/ Previsto un nuovo incontro per Hojlund, una punta va in Scozia (16 agosto 2025)

Se Ruben Amorim non dovesse nemmeno schierarlo per un minuto allora troverebbero conferma le voci che vedrebbero il danese vicino al Milan, considerando che i rossonero hanno già trovato a grandi linee gli accordi sia personali con la punta che con il club inglese.

CALCIOMERCATO MILAN, KRSTOVIC E VLAHOVIC…

Il calciomercato Milan però non vuole farsi trovare impreparato e ha già segnato sul taccuino l’alternativa a Hojlund. Arriva sempre dall’Inghilterra, ma questa volta sponda Chelsea: si tratta di Nicolas Jackson, senegalese classe 2001.

Calciomercato Milan news/ Comuzzo, pista viva nonostante De Winter. Maignan può rinnovare (15 agosto 2025)

La sua posizione è meno in bilico di Hojlund, anche se alla giusta offerta i Blues di Enzo Maresca potrebbe disfarsi senza troppi problemi del calciatore avendo già acquistato diverse prime punte quest’estate come Joao Pedro dal Brighton e Delap dall’Ipswich Town.

Rimangono sullo sfondo Krstovic del Lecce e Vlahovic della Juventus. Il montenegrino però risulta molto vicino ad una via libera definitivo destinazione Roma mentre il serbo dei bianconeri è una situazione che il Milan osserva sempre in pole position.