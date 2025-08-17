Calciomercato Milan news: il senegalese del Chelsea è il piano B dei rossoneri se dovesse saltare l'accordo con il danese dello United (17 agosto 2025)
CALCIOMERCATO MILAN, AFFARI IN PREMIER LEAGUE
Il calciomercato Milan è ancora alla ricerca dell’attaccante. Nel giorno del debutto ufficiale per la stagione 2025/2026, dato che questa sera i rossoneri sfideranno il Bari in Coppa Italia, potrebbero esserci novità importanti sul fronte centravanti.
Alle ore 17:30 scenderanno in campo Manchester United-Arsenal, un match che riguarda da vicino il Milan poiché potrebbe dare risposte importanti su Hojlund, giocatore che piace molto ai rossoneri ed è in uscita dai Red Devils.
Se Ruben Amorim non dovesse nemmeno schierarlo per un minuto allora troverebbero conferma le voci che vedrebbero il danese vicino al Milan, considerando che i rossonero hanno già trovato a grandi linee gli accordi sia personali con la punta che con il club inglese.
CALCIOMERCATO MILAN, KRSTOVIC E VLAHOVIC…
Il calciomercato Milan però non vuole farsi trovare impreparato e ha già segnato sul taccuino l’alternativa a Hojlund. Arriva sempre dall’Inghilterra, ma questa volta sponda Chelsea: si tratta di Nicolas Jackson, senegalese classe 2001.
La sua posizione è meno in bilico di Hojlund, anche se alla giusta offerta i Blues di Enzo Maresca potrebbe disfarsi senza troppi problemi del calciatore avendo già acquistato diverse prime punte quest’estate come Joao Pedro dal Brighton e Delap dall’Ipswich Town.
Rimangono sullo sfondo Krstovic del Lecce e Vlahovic della Juventus. Il montenegrino però risulta molto vicino ad una via libera definitivo destinazione Roma mentre il serbo dei bianconeri è una situazione che il Milan osserva sempre in pole position.